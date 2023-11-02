柯文哲批光電9元釀弊端　賴清德：拿舊資料攻擊、看到黑影就開槍

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媒體提問，柯文哲提稱「政府用9塊買光電」，卻被查出9元是馬政府時期的價格？賴清德回應，希望柯文哲不要想到什麼就批評什麼，「不能看到黑影就開槍」，否則這實在是沒完沒了，大家都會變得很忙。
賴清德提到，躉購費率一度9塊錢是從前總統馬英九時期開始，但也不是要為馬講話，因為當初台灣在推動再生能源政策，一定是要獎勵企業投入，何況那時太陽光電成本也比較高，在吳敦義擔任行政院長任內就建立一套制度，逐年把躉購費率降下來，所以現在太陽光電和風力發電的躉購費率都已不再像以往那麼高了。
賴清德感嘆，柯文哲主席用舊的資料來攻擊現在的政府，其實是完全抓錯方向。
至於柯文哲稱吃飯沒有廚餘一事，賴清德說，柯文哲想要跟社會展現吃飯都吃得很乾淨、有很好的習慣，但與政府推動的廚餘回收系統是兩件事，因為個人吃飯吃得再怎麼乾淨，做飯時必然還是會有廚餘，在家裡可以減少廚餘，但在餐廳很難做到這一點，因此，城市建置廚餘回收再利用系統，有其必要。
另外，媒體詢問，網路傳聞稱賴清德根本沒有走過臨床，還有YouTube頻道指稱賴清德只當過2年醫師。賴清德澄清，這顯然是很大誤會，他不僅有內科專科醫師執照、腎臟專科醫師執照、醫師高考及格執照，也有美國醫師檢定的執照，另外，他從住院醫師當到總醫師，也當到主治醫師，曾經在急診、加護病房、內科都服務過，也開過門診，所以他是受過完整的醫師訓練。
賴清德提到，他從30幾歲就棄醫從政，因此他在政治的歷練上會相對完整，不僅當過國民大會代表、立法委員，也當過台南市市長、行政院院長，現在是副總統，且也即將參選總統，整個醫學、政治的歷練，「其實我是相對完整的」。
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