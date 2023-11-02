影／桃園爆槍響！男舉改造槍「抵額頭展示」　下秒竟走火爆頭慘死

柯文哲批光電9元釀弊端　賴清德：拿舊資料攻擊、看到黑影就開槍

▲賴清德批評，柯文哲「不能看到黑影就開槍」。（圖／民進黨提供，2023.10.28）
▲賴清德批評，柯文哲「不能看到黑影就開槍」。（圖／民進黨提供，2023.10.28）

記者陳佩君／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲批政府喊出2025非核家園後，投入大量預算收購光電、一度達新台幣9元，引來蒼蠅蟑螂。對此，民進黨總統參選人賴清德今（2）日批評柯文哲，「不能看到黑影就開槍」，否則這實在是沒完沒了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴清德下午在立委參選人康世明陪同下，赴苗栗縣苑裡鎮巧聖先師廟參香，並接受媒體訪問。

媒體提問，柯文哲提稱「政府用9塊買光電」，卻被查出9元是馬政府時期的價格？賴清德回應，希望柯文哲不要想到什麼就批評什麼，「不能看到黑影就開槍」，否則這實在是沒完沒了，大家都會變得很忙。

賴清德提到，躉購費率一度9塊錢是從前總統馬英九時期開始，但也不是要為馬講話，因為當初台灣在推動再生能源政策，一定是要獎勵企業投入，何況那時太陽光電成本也比較高，在吳敦義擔任行政院長任內就建立一套制度，逐年把躉購費率降下來，所以現在太陽光電和風力發電的躉購費率都已不再像以往那麼高了。

賴清德感嘆，柯文哲主席用舊的資料來攻擊現在的政府，其實是完全抓錯方向。

至於柯文哲稱吃飯沒有廚餘一事，賴清德說，柯文哲想要跟社會展現吃飯都吃得很乾淨、有很好的習慣，但與政府推動的廚餘回收系統是兩件事，因為個人吃飯吃得再怎麼乾淨，做飯時必然還是會有廚餘，在家裡可以減少廚餘，但在餐廳很難做到這一點，因此，城市建置廚餘回收再利用系統，有其必要。

另外，媒體詢問，網路傳聞稱賴清德根本沒有走過臨床，還有YouTube頻道指稱賴清德只當過2年醫師。賴清德澄清，這顯然是很大誤會，他不僅有內科專科醫師執照、腎臟專科醫師執照、醫師高考及格執照，也有美國醫師檢定的執照，另外，他從住院醫師當到總醫師，也當到主治醫師，曾經在急診、加護病房、內科都服務過，也開過門診，所以他是受過完整的醫師訓練。

賴清德提到，他從30幾歲就棄醫從政，因此他在政治的歷練上會相對完整，不僅當過國民大會代表、立法委員，也當過台南市市長、行政院院長，現在是副總統，且也即將參選總統，整個醫學、政治的歷練，「其實我是相對完整的」。

更多「2024大選」相關新聞。

賴清德嗆藍白「空」　黃暐瀚揭3大意義「脆弱領先要拉回戰局」

中正萬華立委3腳督激戰　黃暐瀚分析：她當選機率較高

廖先翔被爆佔國有地　民進黨喊：侯友宜出面說明「顏寛恒們」

柯文哲稱「我吃飯沒廚餘」　民進黨酸：如同台北晉惠帝再現

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞