高市「雙語友善商店」學生體驗雙語購物樂趣

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高市府教育局致力推動雙語，除了落實校園雙語化之外，邀集特色商家響應「高雄市雙語友善商店」，成為學生日常生活上的雙語老師，首間雙語示範商店為「葳林爵閣」手搖飲(Winnie Drinker)小港店，中山國中校長尹昱文實際帶著學生到店內購買飲料，看到每個孩子都開心用英文點餐，還要加冰加糖跟加料，感覺十分有成就感，學生還開玩笑地說：「英文不難，多買幾杯就會了！」
壽山國中校長林宜家說，壽山國中在彈性課程裡規劃「購物樂」系列，不僅教導學生英文購物，還教導學生各種行業裡的「雙語服務」，讓學生能使用英文當「顧客」，也運用英文當「老闆」，甚至跟職業探索結合在一起，孩子發現提升了語言能力，也可能提升就業的機會，一舉數得。
旗津國中的校長黃火炎說，學校開始宣傳雙語友善商店以來，旗津多家店舖立即響應，學生也發現原來生活圈充滿了應用英文的機會，而且學校附近的麵包店全時段都可以提供雙語服務，學生也習慣在店裡採用全英文購物，旗津商圈裡還有冰店、咖啡店、海產店等都紛紛成了「雙語友善商店」，旗津鄉親都願意為孩子的雙語學習盡一份心力。
這次成為示範店家的「葳林爵閣」手搖飲連鎖店，老闆王淙栩是留美碩士，對員工也定期進行雙語的職能培訓，他說，台灣最有名的就是手搖飲店，如果店家都能成為語言學習的據點，孩子就不缺練習英文的場域。為了響應雙語商店的活動，到年底之前，「葳林爵閣」旗下小港、和平、至善店都會舉辦雙語點餐折5元的優惠，鼓勵更多孩子來雙語練習。