7-11「勝王拉麵」泡麵69元優惠！辛拉麵買一送一 大心有酸辣杯麵
台北拉麵名店「勝王拉麵」，曾網路上被譽為「GOOGLE一星負評名店」，卻越罵越排隊！「牡蠣雞湯風味拉麵」11月進駐7-11超商激起搶購熱潮，如今再祭出兩波69元優惠，每買一碗就賺10元；辛拉麵也有小七獨家「買一送一」好康。而瓦城泰統集團旗下的新泰式麵食「大心」，也有外帶限定「大心杯麵THAI CUP」，只在台北101獨家販售。
記者蕭涵云/綜合報導
曾榮獲2022年台灣拉麵愛好會評選「全台拉麵年度 金賞TOP 1」的「勝王拉麵」，在7-11獨家推出勝王泡麵版本，由勝王店主老葛監修、SUNFRIEND MOUTH上友食品限定製作的「牡蠣雞湯風味拉麵」，結合濃厚牡蠣與香濃雞湯精心燉煮，熬製出最香醇的「牡蠣雞湯風味」 湯頭，麵體融合濃郁雞湯，飽滿豐富的層次，讓拉麵控都衝超商了。
SUNFRIEND MOUTH趁勢宣布「勝王拉麵」牡蠣雞湯風味泡麵，祭出兩波69元優惠！即日起至11月6日、11月13日至11月28日，可享單件嚐鮮價69元（原價79元）！每買一碗就賺10元，全台7-ELEVEN門市開賣。另外7-11也有農心辛辣白菜風味拉麵「買一送一」（原價49元/袋）、日清一風堂速食麵則是「任選2件79元」（原價65元/件）。
而瓦城泰統集團旗下的新泰式麵食「大心」，也有外帶限定「大心杯麵THAI CUP」，「泰式酸辣」、「綠咖哩」及「香濃咖哩」3款人氣口味，只在大心台北101店EXPRESS獨家販售，優惠價99元（原價150元）。