侯佩岑親解婚變說 爆吳宗憲過去「沒那麼認真」收工參觀LED工廠
女星侯佩岑與豪門老公黃伯俊2011年結婚，育有2子，她日前有感而發，在社群發文稱：「離開是為了更好的相遇。」不禁讓網友懷疑12年婚姻出現危機。對此，今（2）日侯佩岑出席活動，趕緊解釋：「婚姻的狀況天天都有，不能看IG。婚姻每天都有新的狀況。」侯佩岑今有話直說，被問過去合作多年的吳宗憲帶子弟兵一個個登金鐘殿堂，她不禁吐槽「我跟他主持的時候，他都沒現在那麼認真，一收工就帶我們去參觀他LED工廠。」
記者黃盈容/綜合報導
侯佩岑今出席活動，自認20年來，沒變的是「愛笑」，坦言，年輕時就有法令紋，但怕受傷、皮膚又薄的她不敢打填充物，只靠電波凍齡。侯佩岑和老公黃伯俊今年結婚12周年，因一句「離開是為了更好的相遇」，遭疑婚姻亮紅燈，她澄清，強調那句話在講斷捨離，「因為我的衣櫥要整理斷捨離，才能掛新的衣服。但如果有安慰到網友也很好。」
侯佩岑出道約22年，10年前以《樂光寶盒》入圍過金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，可惜未能成功敲響金鐘。近來吳宗憲子弟兵一個個登上金鐘殿堂，也讓過去曾合作多年的侯佩岑不禁埋怨，「「跟憲哥主持《Jacky SHOW》大概有10多年，我跟他主持的時候他都沒現在那麼認真，他一收工就帶我們去參觀他LED工廠」，更直言「如果當時憲哥有像現在栽培Sandy一樣，我就不一樣啦！」