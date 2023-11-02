AKIRA帶放浪二勢力來台開唱！催票喊：五月天可以當我們嘉賓嗎？
AKIRA領軍的「EXILE THE SECOND 放浪二勢力」與EXILE主唱TAKAHIRO聯手，將在12月9日於台北流行音樂中心舉行演唱會。AKIRA今（2）日旋風來台催票受訪，他同時宣布屆時嘉賓為艾怡良；提到去年曾帶成員當五月天的演唱會嘉賓，這次會邀請對方嗎？AKIRA覺得任務艱難，面露難色笑說：「有機會透過今天這樣的場合，向他們喊話好像還不錯！」
記者陳雅蘭／台北報導
AKIRA旋風來台30小時催票，同步公布演唱會嘉賓是艾怡良，說起艾怡良和放浪兄弟的緣分，起於今年初的台南跨年，艾怡良的演出剛好在AKIRA和放浪兄弟團員SHOKICHI的前一段，主辦方轉述SHOKICHI很欣賞怡良的演出，希望之後能有機會合作。後來經由AKIRA牽線，透過朋友輾轉聯繫上艾怡良，說SHOKICHI寫了一首歌想請艾怡良一起合唱，並且一起討論創作，促成這次合作。
艾怡良也為此赴東京錄音，新歌預計11月推出，將收錄在SHOKICHI即將發行的個人專輯。有了前次合作經驗，這次放浪來台開唱，特別邀請艾怡良擔任嘉賓同台表演，期待在舞台上擦出不一樣的火花。
事實上，AKIRA曾培訓一組10人新團「THE JET BOY BANGERZ」，他們屆時確定會上台表演。問及林志玲會去看嗎？AKIRA保證一定會，「畢竟這是姊姊的故鄉，身為表演者，藉由這樣的機會讓家人、親友和所有粉絲看我們表演，我覺得這是最好回饋朋友、粉絲的方式，所以我們也會做好表演，反饋大家」。
記者開玩笑表示，不要讓老婆坐台下，大方邀約上台合體給台灣觀眾「專屬驚喜」，AKIRA笑說：「這種做法不是很確定適不適合，我知道台灣的演出會有特別嘉賓，現在我們有計劃這件事。」除了艾怡良，或許還會有其他驚喜。
「放浪兄弟 2023台北演唱會」將於12月9日晚間6點在台北流行音樂中心登場，票價分為4980元、3980元、2980元、880元，門票11月5日（日）中午12點在KKTIX及全台全家便利商店啟售。