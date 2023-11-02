董仔出走「這群人」新身分曝光！親吐近況：發燒39.7度送急診
成軍13年的YouTube百萬網紅「這群人」，訂閱人數超過300萬，卻宣布2024年正式停更頻道，成員「董仔」董芷涵出走團體新工作上門，今（2）日出席春河劇團《我妻我母我丈母娘》彩排記者會，董仔是歌仔戲的科班生，演出舞台劇一直是人生清單之一，不過她與郎祖筠、呂雪鳳同台，昨日突然發燒到39.7度掛急診，自認：「壓力太大！」
記者羅凌筠／台北報導
呂雪鳳4年沒拍8點檔，近幾年只挑自己喜歡的戲拍，被問到淡出原因？她說：「身體出問題，我最高紀錄5天4夜沒回家，一天來回不同劇組4、5趟。」以前她養1家7口，背近1千萬債務，被錢追著跑，還完一身負債後日子輕鬆了，她笑說：「這幾年我休息，很多舞台劇找我，我沒信心，但是這個戲我熟啊，我馬上說好，我唯一好處是臉皮厚，勇於挑戰。」
呂雪鳳的角色7年前是方芳演，她不怕被比較，60歲第1次演京劇，還要與郎祖筠的歌仔戲合腔，呂雪鳳駕輕就熟，還可以即興編「哭調仔」，郎祖筠說：「她連曲調都改，高興唱什麼就唱什麼。」郎祖筠也打趣自己演出是壓力倍增，因為要在呂雪鳳面前唱歌仔戲、在黃宇琳面前唱京劇，「我的壓力是雙重的，不敢想啊！」
狄志杰7年前演出與顏嘉樂新婚，巡迴過程簡直像在度蜜月，這次演出已經是4歲龍鳳胎的爸爸，甜蜜程度不減，顏嘉樂在後台伺候老公：「我是你助理，便當盒我來丟，我有領你的錢。」被郎祖筠吐槽：「天底下哪有這麼好的助理，還得陪睡！」狄志杰說：「這幾年很感謝嘉樂、我媽、嘉樂媽媽，出去工作，家裡無後顧之憂。」被趙自強讚許：「我妻我母我丈母娘通通感謝到，一個都沒漏。」