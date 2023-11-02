火車還沒過站？侯友宜再喊話柯文哲：放下自己一起完成政黨輪替

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侯友宜說，他始終堅定反對台獨，就是要確保兩岸和平，守護國家人民安全；他全力尋求在野整合，就是為了實現民眾安和樂利，讓台灣再出發。因此，藍白合作，絕對不是為了個人勝負，或是政黨利益，他的唯一目標，就是要達成政黨輪替，帶給台灣改變的機會！
侯友宜指出，在尋求合作的過程中，他不斷表達，要達成目標，整合就必須志同道合，兩黨總統參選人必須攜手合作，才能凝聚最大力量，呼應民意期待。但對於柯文哲始終堅持自己的方法，甚至要求輸者退選，外界十分擔憂，這樣的要求恐怕讓民眾期待的藍白合，變成一場零和博弈，讓台灣陷入再一次的撕裂，耗損團結的能量。
侯友宜說，因此，在10月14日雙方第一次會談中，他們同意了柯文哲提出的三場辯論，展現合作的誠意，同時也提出民主國家行之有年的民主初選，做為討論對案，但，柯文哲依然要求全民調；10月23日，我他們再提出包含雙方意見，50%全民調、50%民主初選的折衷方案，但，迄今進入了政黨協商，柯文哲，仍然堅持自己的方法。
侯友宜說，許多期待藍白合作以及支持他及國民黨的民眾們，已從期待轉為焦慮，甚至是失望，這些心聲，他們不能視而不見，不斷提出辦法，就是不想放棄任何可能。
侯友宜表示，過去為了守護人民，即便槍林彈雨，他毫無畏懼；如今為了大局，所有的質疑與責難，他都可以忍，但忍讓絕不是妥協，而是為了中華民國的安全、為了台灣的未來。
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