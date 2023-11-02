新北小青咖啡節本周末登場 邀遊碧潭漫步市集品茗喝咖啡
為了協助在地小農拓展銷售通路，新北市政府農業局結合斜槓職人團隊及台灣咖啡發展協會，本周末4至5日在碧潭風景區東岸廣場舉辦「2023新北碧潭希望市集Feat.小青新咖啡節」，並結合「新北好茶」推出飲品特調及甜點，現場將販售新北在地優質農產、精選手沖咖啡及職人手作工藝品，邀請民眾一同到碧潭漫步市集品茗、喝咖啡。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府農業局長李玟表示，透過創立「新北希望市集」品牌，協助在地小農拓展銷售通路，也供市民朋友選購在地新鮮農產，達到減少食物里程促進綠色消費的目標，邀請市民朋友周末到碧潭看看風景外，也順便來買菜、喝咖啡。
台灣咖啡發展協會理事長蔡治宇表示，本次咖啡節以園遊券方式在現場消費，購券再加碼贈送主題美食兌換券，憑券可至現場攤位兌換咖啡或「紅絲絨」特調、「東方美人金磚蛋糕」、「包種奶酥」等限定主題美食。
新北市政府農業局說明，活動上多位咖啡師與新北好茶品牌合作推出咖啡節限定特調飲品及點心，如達文西咖啡特別選用坪林白青長茶作坊蜜香紅茶、青農聯誼會長盧苡甄以種植洛神花及冰釀咖啡推出的特調「紅絲絨」；另外也有咖啡師及甜點師分別選用坪林茶行滴滴香、福茶苑、三峽天芳茶行等知名茶行所產好茶，製作超過20款市集限定飲品、甜點及輕食，想嚐鮮的民眾千萬不能錯過。