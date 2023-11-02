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RSV病毒大流行！陽性率僅次流感　1歲童燒4天咳到吐、大人也會中

▲呼吸道融合病毒（RSV病毒）大流行，陽性率僅次流感病毒，醫示警5歲以下幼兒是高危險群。（示意圖，非當事人／記者黃韻文攝）
▲呼吸道融合病毒（RSV病毒）大流行，陽性率僅次流感病毒，醫示警5歲以下幼兒是高危險群。（示意圖，非當事人／記者黃韻文攝）

家庭消費中心／綜合報導

一名位1歲半女童最近被送去托嬰中心，1週後出現鼻塞、發燒、咳到吐等症狀，嘔吐物中還有似痰的黏液，服藥後仍未改善，連燒4天後，食慾、活動力明顯下降，且呼吸明顯費力且偏快，因此緊急送醫，經檢查證實是呼吸道融合病毒（RSV）感染合併細菌性肺炎，住院睡在氧氣帳中並接受抗生素治療，數日後才退燒、出院。

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北市聯合醫院陽明院區小兒科主治醫師顏培如說，疫情解封加上開學，最近有許多學童連番生病，兒科門診常聽到家長抱怨「每隔1、2週就要看醫生」，如今正值秋冬之際，大量呼吸道病毒蠢蠢欲動，根據疾病管制署統計，從9月開始，呼吸道融合病毒（Respiratory Syncytical Virus, RSV）陽性率便急起直追，目前僅次於流感病毒。

顏培如指出，5歲以下幼兒是感染呼吸道融合病毒高危險群，會引發細支氣管炎、哮吼及肺炎，臨床會觀察到痰液很多，而痰液阻塞氣管後，會使病童劇咳到吐，甚至呼吸急促，聽診時會聽到咻咻聲。

呼吸道融合病毒的病程明顯長於一般感冒，發燒常持續3到5天，呼吸道症狀平均需近2周才明顯改善，而小孩若有氣喘又遭感染，氣喘很容易急性發作。

顏培如說明，呼吸道融合病毒的治療現以改善症狀為主，需多補充水分，若嬰幼兒咳痰力道不足，家長在餵奶前宜拍痰或用居家噴霧器化痰，也可使用吸鼻器；若病童活動力下降、食慾不振、呼吸急促，或出現明顯喘鳴聲，則應儘速就醫。

此外，顏培如提醒，感染呼吸道融合病毒後無法終生免疫，且成人也會感染，雖然多為輕症，但長者與免疫力低下者仍恐引發嚴重肺炎及併發症，不過美國日前已首次核可2款呼吸道融合病毒成人疫苗，將率先施打於60歲以上，且其中一款還可用於懷胎週數32到36週孕婦，可保護即將出生的嬰兒直到月齡6個月，並加強孕婦本身免疫力。

🟡呼吸道融合病毒（RSV病毒）注意事項
📍勤洗手，每次使用清水和肥皂或酒精性乾洗手液，搓洗雙手至少20至30秒。

📍嬰幼兒應多哺餵母乳，因母乳中含有多種免疫球蛋白，可對抗病毒感染。

📍感染者應避免接觸嬰幼兒。

📍定期清潔環境中經常碰觸的器物表面，例如門把、 扶手、玩具等，並維持環境通風。

📍在流行期盡量減少進出人多場所。

📍治療以改善症狀為主，健保僅給付部分病童施打單株抗體來預防嚴重感染，包括特定早產兒與1歲以下的先天性心臟病幼兒。

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