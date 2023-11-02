RSV病毒大流行！陽性率僅次流感　1歲童燒4天咳到吐、大人也會中

我是廣告 請繼續往下閱讀
顏培如指出，5歲以下幼兒是感染呼吸道融合病毒高危險群，會引發細支氣管炎、哮吼及肺炎，臨床會觀察到痰液很多，而痰液阻塞氣管後，會使病童劇咳到吐，甚至呼吸急促，聽診時會聽到咻咻聲。
呼吸道融合病毒的病程明顯長於一般感冒，發燒常持續3到5天，呼吸道症狀平均需近2周才明顯改善，而小孩若有氣喘又遭感染，氣喘很容易急性發作。
顏培如說明，呼吸道融合病毒的治療現以改善症狀為主，需多補充水分，若嬰幼兒咳痰力道不足，家長在餵奶前宜拍痰或用居家噴霧器化痰，也可使用吸鼻器；若病童活動力下降、食慾不振、呼吸急促，或出現明顯喘鳴聲，則應儘速就醫。
此外，顏培如提醒，感染呼吸道融合病毒後無法終生免疫，且成人也會感染，雖然多為輕症，但長者與免疫力低下者仍恐引發嚴重肺炎及併發症，不過美國日前已首次核可2款呼吸道融合病毒成人疫苗，將率先施打於60歲以上，且其中一款還可用於懷胎週數32到36週孕婦，可保護即將出生的嬰兒直到月齡6個月，並加強孕婦本身免疫力。
🟡呼吸道融合病毒（RSV病毒）注意事項
📍勤洗手，每次使用清水和肥皂或酒精性乾洗手液，搓洗雙手至少20至30秒。
📍嬰幼兒應多哺餵母乳，因母乳中含有多種免疫球蛋白，可對抗病毒感染。
📍感染者應避免接觸嬰幼兒。
📍定期清潔環境中經常碰觸的器物表面，例如門把、 扶手、玩具等，並維持環境通風。
📍在流行期盡量減少進出人多場所。
📍治療以改善症狀為主，健保僅給付部分病童施打單株抗體來預防嚴重感染，包括特定早產兒與1歲以下的先天性心臟病幼兒。