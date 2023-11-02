管罄嫁給倪安東！當後母認了：不排斥生小孩 曝與繼女私下互動
金獎導演許立達新作電影《少男少女》，今（2）日舉行媒體試片、記者會，導演與監製唐在揚與主演群胡語恆、尹茜蕾、管罄、姚淳耀等人齊聚。2022年倪安東與管罄再婚，在本片與胡語恆演出母子的她笑說：「我一直對當媽都沒有排斥呀！」更透露私下樂於當後母，與繼女相處融洽。
記者黃雅琪／台北報導
管罄坦言，自己與老公倪安東前段婚姻所生的女兒相處很好：「我跟先生前段婚姻的小孩一直有在持續練習，跟小孩的互動沒有很大的差別，不會把她當成年紀差很多的感覺。」因此演出母親對她並不困難，管罄說在開拍前，有和胡語恆去公園散步聊天：「我們聊了滿多，像是學校還有演出青少年的感覺。」
片中管罄與李銘忠有大量床戲演出，她直言合作起來很有安全感：「我第一次知道能保護彼此的就是彼此了，因為我和銘忠哥經過親密課的信任後，覺得他很專業也很NICE，會隨時注意我的狀態。」拍攝時有安排「親密指導」協調演出，很多親密動作都是安排好的，管罄表示：「其實當下還是會覺得很緊張，會擔心不知道有沒有保護，但後來拍攝順利」
以《少男少女》入圍金馬獎「最佳新演員」的胡語恆，被問到入圍感想，他害羞的直說覺得非常榮幸，接收到訊息的瞬間很驚喜，自己有看春風演的《請問，還有那裡需要加強》覺得對方很帥，至於是否有信心拿獎？胡語恆害羞的笑說：「不敢當！我不知道啦！」《少男少女》11月17日全台上映。