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台北旅展機票價等同線上價！達人曝照衝現場「最大誘因」：沒得比

▲2023 ITF台北國際旅展於11月3日在南港開展，各家航空公司早就提前舉辦線上旅展，民眾上網就可買到優惠機票，為何還要衝旅展現場，旅遊達人曝光原因。（圖／資料照，台灣觀光協會提供）
▲2023 ITF台北國際旅展於11月3日在南港開展，各家航空公司早就提前舉辦線上旅展，民眾上網就可買到優惠機票，為何還要衝旅展現場，旅遊達人曝光原因。（圖／資料照，台灣觀光協會提供）

記者葉盛耀/綜合報導

一年一度的ITF台北國際旅展，11月3日至11月6日在台北南港展覽館1館登場，此次爆量共1300個攤位，其中航空公司更是多達7家，許多民眾都很好奇，這些航空公司早就提前舉辦線上旅展，上網就可買到優惠機票，為什麼還要到旅展現場人擠人？粉專「老田鬧著玩」旅遊達人老田頗析說明，他笑稱除了「可以看空姐」之外，最主要是現場將有不少抽獎活動，且大獎是免費機票。

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此次旅展共有7家航空公司參與，包括中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、國泰航空亞洲萬里通、日本航空與越南航空。其中大部分航空早在至少半個月前就舉行線上旅展，網路上就能買到促銷機票，而11月3日起登場的旅展現場，機票價格幾乎都是比照線上旅展，於是各家航空在旅展現場，祭出不少抽獎活動，這也是老田認為到旅展現場的最大誘因。

像是星宇航空，除了大打機票85折之外，還推出旅客11月3日～6日單筆消費滿3萬元即可參加抽獎，最大獎有機會抽中星宇航空東南亞航線經濟艙來回機票、日本星野集團住宿券等好禮。另外，即日起到11月5日於官方LINE參加簽到活動，也有機會抽台北－熊本經濟艙來回機票或日本星野集團磐梯山溫泉酒店住宿券等大獎。

▲「2023ITF台北國際旅展」即將於明天開展，星宇航空將於現場將送出多張機票。（圖／星宇航空提供）
▲「2023ITF台北國際旅展」即將於明天開展，星宇航空將於現場將送出多張機票。（圖／星宇航空提供）
另外，台灣虎航今年雖然會到旅展現場，但是並沒有販售機票。不過會推出各項活動，包含現場民眾只要加入台灣虎航官方粉絲專頁，或是追蹤台灣虎航官方IG帳號，即可以參加互動問答遊戲，答對問題就有機會獲得台灣虎航不限航點來回機票、最高tigerpoints3,000點不等(價值新台幣3,000元)及日本王子大飯店住宿券等豐富好禮，虎航表示，旅展期間預計要送出38張來回機票及超過上千個精美紀念商品。

▲台灣虎航今年於旅展現場將不賣機票，民眾於旅展現場玩遊戲有機會中機票及機票折抵金等豐富好禮。（圖／虎航提供）
▲台灣虎航今年於旅展現場將不賣機票，民眾於旅展現場玩遊戲有機會中機票及機票折抵金等豐富好禮。（圖／虎航提供）
旅遊達人老田也提到，往年旅展現場也是航空公司展售新機型、新設備的時刻，民眾可以搶先看到最新艙的座位與新穎設備，甚至華航之前還曾引AR技術，民眾都可以於現場搶先體驗到。另外，對於較不會網路操作的長輩來說，到現場可以透過口述，服務人員就會幫忙搜尋與下訂，也是現場購買機票的優點之一。

此外，老田還針對精打細算的小資族給予建議，要善用各網路平台搜尋機票，以華航線上旅展推出直飛九州來說，華航官網價格為1萬103元；但是Skyscanner上能搜尋到易遊網，有「減300元機票折扣碼」之後，等於僅要9775元；而Trip.com上則是9648元；若再到LINE旅遊上，11月3日加碼回饋2.5%，價格為1萬118元，回饋2.5%等於253點LINE POINTS，最後為9865元。

▲2023 ITF台北國際旅展資訊表。（圖／NOWnews社群中心）
▲2023 ITF台北國際旅展資訊表。（圖／NOWnews社群中心）

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