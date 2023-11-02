台北旅展機票價等同線上價！達人曝照衝現場「最大誘因」：沒得比

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像是星宇航空，除了大打機票85折之外，還推出旅客11月3日～6日單筆消費滿3萬元即可參加抽獎，最大獎有機會抽中星宇航空東南亞航線經濟艙來回機票、日本星野集團住宿券等好禮。另外，即日起到11月5日於官方LINE參加簽到活動，也有機會抽台北－熊本經濟艙來回機票或日本星野集團磐梯山溫泉酒店住宿券等大獎。
另外，台灣虎航今年雖然會到旅展現場，但是並沒有販售機票。不過會推出各項活動，包含現場民眾只要加入台灣虎航官方粉絲專頁，或是追蹤台灣虎航官方IG帳號，即可以參加互動問答遊戲，答對問題就有機會獲得台灣虎航不限航點來回機票、最高tigerpoints3,000點不等(價值新台幣3,000元)及日本王子大飯店住宿券等豐富好禮，虎航表示，旅展期間預計要送出38張來回機票及超過上千個精美紀念商品。
旅遊達人老田也提到，往年旅展現場也是航空公司展售新機型、新設備的時刻，民眾可以搶先看到最新艙的座位與新穎設備，甚至華航之前還曾引AR技術，民眾都可以於現場搶先體驗到。另外，對於較不會網路操作的長輩來說，到現場可以透過口述，服務人員就會幫忙搜尋與下訂，也是現場購買機票的優點之一。
此外，老田還針對精打細算的小資族給予建議，要善用各網路平台搜尋機票，以華航線上旅展推出直飛九州來說，華航官網價格為1萬103元；但是Skyscanner上能搜尋到易遊網，有「減300元機票折扣碼」之後，等於僅要9775元；而Trip.com上則是9648元；若再到LINE旅遊上，11月3日加碼回饋2.5%，價格為1萬118元，回饋2.5%等於253點LINE POINTS，最後為9865元。