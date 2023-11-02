客家大地餐桌11/25美味上菜　台菜詩人獻有故事的創新客菜

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楊瑞霞指出，今年的餐宴除了與國立高雄餐旅大學合作，主廚林祺豐更是深度走訪右堆地區，挖掘客庄當地食材，並將客家農產與農民的生命故事轉化為精美的菜餚，每一道都蘊含多層次的地產特色，從菜單中可見到美濃的野蓮和手工豆皮、杉林的仙草、六龜荖濃溪畔的獅山胡椒、楠梓仙溪破布子、甲仙的芋頭等在地食材。
主廚林祺豐指出，這次的菜單設計有多道為原創，餐前飲「引露」結合杉林仙草、甲仙黑糖及杉林草澤精釀製造的「月光草澤」；前菜「芋奶鵝」為結合六龜獅山胡椒、青農畜產、甲仙龍鬚苗的「小林五里埔」，以及將美濃野蓮、美濃花生豆腐、甲仙芋及高雄畜產青農的鵝肉等食材。
副主菜「紙包龍虎」以楠梓仙破布子佐味高雄永安的龍虎斑清肉，搭配六龜野生紅茶以乾鍋烹紙包的方式料理；主菜「南風六堆客落．集大封」傳統大封肉的呈現，把六堆中的白玉蘿蔔、青木瓜、苦瓜等傳統農作，呈現出六推客家團結集大成的意象。「美杉六甲大地」的五穀炊飯與燉盅湯品的兩道料理，嚴選了高雄客庄的147米、美濃老蘿蔔、美濃走山雞、美濃柴燒豆皮等在地食材。單尾則是以六龜果乾、甲仙梅子以及客家粢粑作為席上甜點。
更多有關「2023客家大地餐桌」活動資訊，可查詢「財團法人高雄市客家文化事務基金會」臉書專頁。