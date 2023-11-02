拜習會有望舊金山登場！學者：台灣問題是重中之重

我是廣告 請繼續往下閱讀
朱鋒認為，中美關係需要一套穩定可控，同時又能對各自關切做出合理反應的新模式，為了保持能夠及時溝通、對話的目標，雙方會在「重大關鍵議題」形成一套新的政治共識和策略性默契，其中包含中東、俄烏戰爭、南北韓、南海等區域局勢，「但台灣問題必然是重中之重。」
以去年3月中美元首視訊通話為例，朱鋒指出當時美國就以承諾不尋求與中國打新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求以聯盟壓制中國、不支持台獨，以及無意與中國衝突的「四不一無意」政治話語，低調處理賴清德、蔡英文過境之事，但對於中國持續軍事施壓仍有不少擔憂，為此認為中美需要在台灣問題上形成新的政治默契與共識。
不過根據《南華早報》報導，不少外交觀察員，對本次會晤能實際取得的成效，基本上不抱太高期待，新加坡國立大學政治學者伊恩（Chong Ja Ian）直言不會有重大突破或大幅解凍，只希望雙方更努力了解彼此立場，表達進一步對話的意願。
美國霍普金斯大學國際政治教授阿拉塞（David Arase）則認為，美中領導人會晤時，可能會討論一系列「廣泛的問題」，包含呼籲哈馬斯釋放人質、為加薩居民提供人道主義援助，在「非戰略性領域」，如氣候變遷等加強合作。阿拉塞同樣不看好拜習會能取得重大成果，但可能會重啟定期磋商，從而阻止雙邊關係繼續下滑。