11月台劇片單追起來！小S吳慷仁禁忌婚外情 Ella熱血女醫赴偏鄉
11月強檔台劇來襲，《NOWnews今日新聞》精選4部話題新作，周周都有新戲可追，王柏傑、簡嫚書《美食無間》是一部警察追緝殺手的精彩動作影集；林熙蕾、林心如、賈靜雯、小S《此時此刻》上演台北都會10段浪漫戀曲；方馨、柯叔元《追分成功》周一到周五天天陪你吃晚餐；Ella、王識賢《生命捕手》呈現醫療劇裡的生命感動。
記者羅凌筠／綜合報導
《美食無間》是融合「美食」與「警匪動作」的新品種台劇，嚴選台灣21家知名餐廳或小吃店家、美食品項超過35種，從警局搭檔傅孟柏、簡嫚書追捕殺手王柏傑的過程中，發展出男男配、男女配3對錯綜複雜的感情線。11月3日三立都會台每周五晚間10點首播，Netflix、中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝國際版、華視同步跟播。
《此時此刻》屬於台北都會的10種愛情故事，最具話題性的有林熙蕾、林心如的女同志戀情；賈靜雯、曾敬驊的小奶狗追求御姐記；以及小S、吳慷仁刺激婚外情，其他華麗卡司包括王淨、朱軒洋、郭雪芙、劉俊謙、林柏宏、Lulu黃路梓茵、謝欣穎、章廣辰、張軒睿、楊銘威、宋芸樺、林哲熹、修杰楷、劉品言等人，Netflix 11月10日下午4點準時上線。
台視8點檔《追分成功》描述平凡人在生活道路上追求夢想，收穫愛情、友情的同時，也面臨得到與失去，從角色相互陪伴與成長的過程中，重新定義何謂成功，方馨的角色是勇於追愛的女子代表，與神祕又具有吸引力的柯叔元是歡喜冤家；蕭景鴻（阿弟）的暖男角色是全劇開心果，步步融化失婚女上司米可白，11月17日晚間8點於台視播出。
醫療劇《生命捕手》由陳嘉樺（Ella）搭擋王識賢、柯叔元，Ella詮釋有鋼鐵般意志的肝膽腸胃外科醫師、王識賢化身醫術高超的地方俠醫、柯叔元扮演主動請纓到偏鄉分院進行改革的院長。劇情講述一群不管是在體制內或體制外都奮不顧身拯救病人的嘉義地方醫生，緊張熱血的醫療救護背後，充滿著人情與信念。《生命捕手》11月26日起每周日晚間8點於東森戲劇台、公視+首播，當晚10點於Netflix、中華電信MOD、Hami Video同步上架。