國民黨拋重啟特偵組　賴清德：建立清廉公開執政文化比較重要

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賴清德提到，第二、他充分授權，在建立清廉政府上，因為找的是好人才、有其專業、抱負，他也跟地檢署合作，重大工程招標作業，檢察官一定會在現場，同時，每一年都會跟台南市府內採購人員講話，讓他們知道，他找了地檢署檢察長、主任檢察官、襄閱檢察官及政風單位共同開會，讓他們知道清廉對一個政府施政，是何等重要。
針對國民黨呼籲恢復特偵組，賴清德認為，建立清廉的執政文化比較重要，他市長任內副市長、局處首長都沒涉及貪瀆，連承辦人員都沒有，「我是做到這種地步！」
賴清德提到，現在的司法制度算是健全，與其要另成立特偵組，「我覺得這個問題是可以討論的，如果社會認為特偵組是一個好的方式，但我認為，與其在外面成立特偵組，不如用人唯才，建立一個清廉公開透明的政治文化、或政府文化，這比什麼都重要」。
另外，對於國民黨呼籲重啟特偵組，戴瑋姍指出，侯友宜擔任市長及副市長任內，新北市城鄉發展局科長海治平被控在遠雄集團4大弊案中，涉嫌接受新北市議員周勝考以及遠雄關說；前新北市石碇區長李浩榕、工務課技士黃志仁，任內承辦災害緊急搶修標案時，收受不正利益或索賄，洩漏標案底價以護航特定廠商得標等眾所矚目案件，「國民黨不斷強調要重啟特偵組，根本就是為了政治利益傷害司法公信、煽動對立」。
此外，戴瑋姍也提到，在柯文哲擔任台北市長8年任內，不僅有155人被移送懲戒，在台北市府2022年8月的專案報告中也有提到，柯任內遭貪污起訴的市府員工為108人，柯文哲卻狡辯是議員抹黑，根本就是傲慢；戴瑋姍質疑，侯辦發言人黃子哲說國民黨的藍白合要做的就是「求同存異」，或許貪污、涉賄，就是他們最大的共識。
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