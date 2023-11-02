UNIQLO雙11購物節！超夯聯名、極輕羽絨「首降價」 激省買法先收
UNIQLO雙11最強感謝祭將於11月3日起至16日登場，瘋搶的Clare Waight Keller大師級聯名，首次在網路商店祭出獨家優惠，最高現折500元；人手一件的「特級極輕羽絨背心」今年首度推出限定優惠，超殺折扣直降500元，入手價990元，為入冬提早做準備，門市搭配百貨週年慶，最高還有9％回饋可以領。
記者鍾怡婷/綜合報導
UNIQLO雙11優惠明（3）日開跑，入冬必備的「特級極輕羽絨背心」，今年首度直降500元。還有甫推出就引起極高討論度的大師級聯名「UNIQLO：C 」與「UNIQLO and White Mountaineering」2023秋冬系列，雙11期間首度優惠，最高秒降500元。
分享雙11入手UNIQLO的激省買法，11/6一日限定，下單使用街口支付，滿3000元享5% 回饋；11/3起至11/9，透過LINE購物消費立享2％回饋；11/10至11/12 線上線下滿2000元送硬殼包（數量有限）；11/17起至31日，LINE購物滿3000元，最高回饋9%。
實體門市的話可以搭配百貨週年慶，以及信用卡優惠，像是台中廣三SOGO店百貨服飾買5000送500；汐止iFG遠雄廣場店雙11優惠外再加碼開幕好禮。
GU則是11月3日至11月12日活動期間，凡於GU網路商店下單就送百元優惠券；11月6日至11月9日活動期間，每日中午11:00將於GU APP推播優惠代碼，即可領取111元網路商店滿額優惠券，單筆消費金額滿1111元可折抵。
11月6日至11月12日活動期間，使用LINE Pay付款單筆消費滿2200，獲得8%點數為回饋；11月3日至11月12日活動期間，透過「LINE購物」在GU網路商店完成首次消費且滿1111元送LINE POINTS 111點。