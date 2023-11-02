郭台銘成功破百萬連署！郭辦宣布：送交103萬餘份連署書

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郭台銘競選辦公室稍早則透過新聞稿宣布，正、副總統擬參選人郭台銘、賴佩霞申請登記參選總統連署今（2）日截止，總計送交103萬6778份連署書。
郭台銘競選辦公室表示，感謝民眾的踴躍連署，每一張連署書都是對郭賴配的肯定與期待，也是對郭賴配的鞭策，郭台銘和賴佩霞會一肩扛起支持者的期待，也會扛起中華民國永續發展的責任，為中華民國的未來打拼。
郭賴配的連署作業從9月20日正式啟動，僅花兩週的時間，在10月4日即突破30萬份的參選連署門檻，但郭台銘仍未停下腳步，持續爭取每一位民眾的認同與支持，統計總共收到超過百萬份的連署書。經由郭辦人員編號造冊後、裝箱、上封條，共有103萬6778份連署書，在法定期限內陸續送至選委會。
郭台銘辦公室表示，連署作業結束後，各地連署站點經盤點後，將轉型作為各地競選辦公室或選民服務中心，繼續提供選民服務。
根據法規，中選會2日截止總統選舉連署書收件，接著就會進行連署書審核，在11月14日前要公告總統、副總統選舉連署結果，11月16日公告總統、副總統與立法委員選舉候選人登記日期，11月20日到11月24日則受理總統、副總統與立委選舉候選人登記申請。