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郭台銘成功破百萬連署！郭辦宣布：送交103萬餘份連署書

▲鴻海創辦人郭台銘成功破百萬連署。（圖／記者陳明安攝）
▲鴻海創辦人郭台銘成功破百萬連署。（圖／記者陳明安攝）

記者林怡昕／台北報導

鴻海創辦人郭台銘獨立參選連署今天截止，郭台銘也於昨天先送交一批連署書至台北市選委會，而郭辦發言人黃士修則說，由於郭辦將收件截止時間設在為11月2日中午12時，因此，會在今天公布連署總份數，而稍早，郭辦宣布，總計送交103萬6778份連署書，成功破百萬連署。

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郭台銘由於爭取國民黨徵召失利，改透過獨立參選競選2024總統大選，今天為送交連署書的最後一天，由於郭台銘使出「鈔能力」，在全台設置超400多個連署站點，誓言邀衝破百萬連署，因此，全民皆關注究竟郭台銘會拿到幾份連署書。

郭台銘競選辦公室稍早則透過新聞稿宣布，正、副總統擬參選人郭台銘、賴佩霞申請登記參選總統連署今（2）日截止，總計送交103萬6778份連署書。

郭台銘競選辦公室表示，感謝民眾的踴躍連署，每一張連署書都是對郭賴配的肯定與期待，也是對郭賴配的鞭策，郭台銘和賴佩霞會一肩扛起支持者的期待，也會扛起中華民國永續發展的責任，為中華民國的未來打拼。

郭賴配的連署作業從9月20日正式啟動，僅花兩週的時間，在10月4日即突破30萬份的參選連署門檻，但郭台銘仍未停下腳步，持續爭取每一位民眾的認同與支持，統計總共收到超過百萬份的連署書。經由郭辦人員編號造冊後、裝箱、上封條，共有103萬6778份連署書，在法定期限內陸續送至選委會。
 
郭台銘辦公室表示，連署作業結束後，各地連署站點經盤點後，將轉型作為各地競選辦公室或選民服務中心，繼續提供選民服務。

根據法規，中選會2日截止總統選舉連署書收件，接著就會進行連署書審核，在11月14日前要公告總統、副總統選舉連署結果，11月16日公告總統、副總統與立法委員選舉候選人登記日期，11月20日到11月24日則受理總統、副總統與立委選舉候選人登記申請。

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