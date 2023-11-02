李心潔拍片與導演爆衝突！和解過程突被告白「愛妳」當場嚇傻
金馬影后李心潔首度出任監製、王禮霖執導的第一部劇情長片《富都青年》，找來吳慷仁、陳澤耀演兄弟，獲金馬獎7項大獎提名。李心潔透露拍攝過程與導演有衝突，和解時還被他告白：「愛妳！」嚇到不知道怎麼回。
記者黃雅琪／綜合報導
李心潔回憶拍攝過程，覺得自己像媽媽看孩子一樣，看著導演王禮霖成長，有問題就會直接提出，兩人溝通很直接：「我特別不害怕衝突！每個人都有他專業的地方和能力，當大家想把事情做好時，會有各自的想法，商討中就會產生一些衝突，但是如果衝突可以轉化成對這部片更好的力量，那這衝突就是好的。」
李心潔笑說王禮霖可能會覺得自己很嚴格，劇本不但一修再修，到最後也依然堅持田野調查必須做好做滿，力求故事和人物更加寫實。王禮霖有一天終於忍不住問李心潔最終確認劇本的時間，她直率答覆：「永遠沒有最壞或最好的劇本，我們已經定好開鏡日期，那我們就努力到最後一分鐘。」
拍攝期間，監製李心潔難免和導演王禮霖偶爾關係緊張，直到有天私下開會，解決衝突並達成共識時，導演王禮霖突然哽咽向李心潔告白：「愛妳」，嚇得李心潔不知道該怎麼反應，沒想到會被導演告白；接著王禮霖感性地說：「很謝謝妳從一開始就陪我走到現在。」李心潔連忙回答：「明白、明白，我也很愛你。」她形容導演王禮霖就是這麼可以把愛說出來的人。