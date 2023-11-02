雙11購物節PS5參戰！限時入手「直接省3900元」 新機型也將上架
雙11購物節各品牌瘋狂祭出特價優惠，台灣索尼互動娛樂也宣布，PlayStation 5（PS5）主機在11月3日至11月16日的「雙11檔期」，只要經官方授權經銷商購買，最高可現省新台幣3900元，不過 Sony 在10月11日無預警發表的新版主機，體積和重量都比原本的PS5還要小，也預計在11月上架，在雙11檔期間，玩家們有得考慮一波了。
記者張志浩／綜合報導
台灣索尼互動娛樂表示，雙11購物節是官方認定年度最大銷售活動之一，PS5主機在11月3日至11月16日，將從原價17580元，降價3900元至13680元，其餘包括主題版的「決勝時刻：現代戰爭III 2023同捆組」、「Marvel’s Spider–Man 2限量版同捆組」、「 FINAL FANTASY XVI同捆組」，也都降價3900元。
除了主機外，台灣索尼互動娛樂針對 PS5 無線控制器也祭出優惠，無論是原價2180元的基本黑白色，或是原價2280的紅、粉、紫、藍、迷彩等特殊色，在雙11檔期皆為優惠價1880元；官方提醒，11月3日至16日展開，只要在 PlayStation 授權經銷商和 SonyStore 購買 PlayStation 5主機就能享有優惠，各零售店舖提供的產品可能有所不同，詳情請向有關店舖查詢。
此外，SONY近期無預警公開新改版的PlayStation 5（PS5）主機，體積和重量都比原本的PS5還要小，但配置更大容量的 1TB 儲存空間，以及可拆卸擴充的光碟機設計，預計11月會在美國搶先開賣，光碟版為499.99美元，約16059元台幣、數位版為449.99美元，約14452元台幣、藍光光碟機為79.99 美元，約2569元台幣。至於台灣何時可以買到，台灣官方簡單回覆《NOWnews》表示：「關於新型號PS5的亞洲區售價及發售日期或更多詳細資訊，日後發布。」