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常吃這些食物難怪生病　哈佛專家都不吃的「4種易導致發炎」食物！換吃這些更健康

▲常吃這些食物難怪生病　哈佛專家都不吃的「4種易導致發炎」食物！換吃這些更健康
▲常吃這些食物難怪生病　哈佛專家都不吃的「4種易導致發炎」食物！換吃這些更健康

每日健康-每日都做得到的健康

在追求健康長壽的今天，飲食選擇對我們的身體影響深遠。根據外媒報導，哈佛大學腸道健康專家Dr. Jaqueline Wolf在其最新研究中指出，有四種食物可能會引起身體發炎，建議民眾應盡量避免，以維護身體健康。

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飲食與發炎：四種食物的隱憂

Dr. Wolf特別指出以下四種食物，因含有高量飽和脂肪或其他促進發炎成分，可能會對身體造成負擔：

  • 高度加工的椰子油和棕櫚油：這些油脂在食品加工中常見，但其高飽和脂肪含量會觸發身體的發炎反應，增加心臟病的風險。
    健康替代品：Dr. Wolf推薦使用橄欖油或亞麻籽油，這些油含有健康的脂肪，如omega-3脂肪酸，以及抗氧化物和其他抗炎化合物。

  • 高脂肪肉類：包括牛肉、豬肉和加工肉品，這些肉類同樣富含飽和脂肪，可能促進發炎，並導致心臟病等慢性疾病。
    健康替代品：選擇去皮家禽、魚類或植物性蛋白質如豆類和扁豆，這些食品含有較少的飽和脂肪，更適合常態性飲食。



  • 高度加工食品：這類食品常含有人工添加劑、防腐劑和不健康的反式脂肪，這些成分會引發身體發炎。
    健康替代品：新鮮的水果、蔬菜、全穀類和堅果，這些全食物富含必需營養素，具有天然的抗炎特性。

  • 含糖飲料：如汽水、能量飲料、運動飲料和甜味果汁，這些飲料高糖且缺乏營養，過量飲用會導致慢性發炎，增加肥胖、糖尿病和心臟病的風險。
    健康替代品：草本茶、水果或草本植物調味水，這些飲品不含添加糖，有助於保持身體水分和健康。

發炎的本質與影響

發炎是身體對傷害或感染的自然反應，是免疫系統的防禦機制之一。急性發炎是必要的短暫反應，但慢性發炎則可能對健康造成長期影響，與多種疾病有關。Dr. Wolf的研究提醒我們，選擇正確的飲食對於減少發炎和促進整體健康至關重要。透過避免上述四種食物，並選擇健康的替代品，我們可以幫助減少發炎，支持身體的整體福祉。

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AI倪珍報新聞