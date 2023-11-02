特企／政府補助最後倒數！ SYM神助攻「全車系汰舊再加碼3000元」

SYM從顧客角度出發，自2018年起陸續推出不少熱銷車款，在各級距車款具備的科技、配備，都展現三陽極強的產品競爭力以及貼近消費者使用需求的細膩。
最受年輕人喜愛的運動速克達–JET系列，憑藉著強悍的水冷引擎動力加上優異的車輛操控性，不僅在國內機車賽事累積破百座冠軍，也受到消費者好評拿下白牌運動速可達全年度銷售冠軍。
近期在150級距也屢創佳績—DRGBT、MMBCU兩車款銷售突破10萬大關，DRGBT以絕對的性能為主打，在操控性及動力性能上都是同級距的佼佼者，搭配上肌肉感十足的外型熱銷市場。而MMBCU則是基於DRGBT優秀的平台血統，但是在實用性、舒適性上做出大幅調整，有同級中最大的置物空間及雙載的舒適性，以及獨特的跑旅車款外型，造就同級距銷售冠軍的寶座。
CLBCU上市短短3個月熱銷破萬台，百搭精緻的外觀，讓CLBCU從8千件作品中，脫穎而出榮獲金點設計獎，同時搭配上貼心規格深深擄獲萬名車主的心，讓他們對CLBCU是好評不斷，除了驚嘆省油新科技EnMIS超強油耗表現，輕快省油可約25天不用繞路進加油站，經車媒實測也可輕鬆一日北高，不只女生被收服，連男生都十分驚豔這台小蜂鳥居然由內到外都貨真價實的有料！
SYM國民車系WOO115、活力125、迪爵125、全新迪爵125，全系列搭載3大關鍵DNA。
一、「好品質」日本京濱噴射系統：運轉穩定、耐用度高，騎得更長久。
二、「好安全」全新CBS2.0剎車系統：連動前輪與後輪剎車，一手通剎，有效縮短剎車距離39%，讓剎停更快更穩！
三、「好省油」一級油耗：能解決通勤族頻繁加油問題，不再常常跑加油站！
其中，廣大車主好評不斷的國民旗艦全新迪爵更是創下許多第一，不僅擁有SYM3大DNA「日本京濱噴射系統」、「CBS2.0連動剎車系統」、「一級油耗」，更搭載最新科技EnMIS雙火星塞異時點火系統，創下加滿一桶油台北騎到高雄驚人省油實力，以及傲視同級的37.5L最大車廂空間、雙載舒適的689mm超長坐墊，上市三個月銷量破1.8萬台且持續熱銷中。
政府補助倒數 SYM全車系汰舊換新再加碼3000元(電匯)
◆活動時間：2023/11/01-11/30，上述優惠以官網公告，實際價格依各地區經銷商為準。
此優惠僅限排氣量158c.c.(含)以下之機種。
◆政府汰舊換新補助限96年/6/30前出廠之車輛。
◆政府汰舊換新貨物稅減免 4000 元，以政府公告為準。
◆環保署汰舊補助2000元，以政府公告為準。
◆本活動僅限台灣本島經銷商，本公司因不可抗拒之因素，保有取消或變更活動內容之權利。機關車、特販車、網購及大賣場車不適用。
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