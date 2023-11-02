烏克蘭明年或舉行總統大選！軍方人士成澤倫斯基最大對手
俄烏戰爭爆發屆滿兩年，烏克蘭明年也將迎來總統大選，儘管戰火目前仍未見結束跡象，但英媒仍針對地方民意進行調查，提及多個足以在總統位置上與現任總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）角逐的名單，其中包含前總統波羅申科（Petro Poroshenko）、基輔市長兼前重量級拳王克里契科（Vitali Klitschko）、前總理提摩申科（Yulia Tymoshenko）與烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valerii Zaluzhnyi）等人。
國際中心楊智傑／綜合報導
烏克蘭明年原計舉行總統大選，但當地民眾對於戰爭時仍選舉保持懷疑態度，擔心西方國家有意看到「願意對俄羅斯妥協」的政治人物上台。英國雜誌《旁觀者》（Spectator）指出，受訪的烏克蘭軍民普遍表態不願對俄讓步，並稱如果總統展現這類企圖，那麼將上演2014年的革命場面。
報導指出，此前民調查顯示，澤倫斯基支持度達破紀錄的80%，且認為俄軍完全撤出包括克里米亞（Crimea）在內的所有領土前，戰爭應該持續的意見是當地主流，僅1/4的受訪者稱若烏克蘭如果戰勝，澤倫斯基就該下台，同時也提到受到戰爭爆發影響，當地主要新聞頻道逐漸被統合成播報戰況的新聞，也成為執政黨的發聲管道，令在野黨難以亮相。
報導續指，目前澤倫斯基的總統地位仍算穩固，被提及能夠角逐總統之爭的名單中，前總統波羅申科因過於親西方在當地政治勢力已經不及澤倫斯基，拳王市長則因防空洞不能使用等醜聞影響支持度、美女前總理提摩申科則因批准俄羅斯的石油協議飽受爭議。
最有機會挑戰澤倫斯基的軍方司令扎盧日內則是並未展現政治野心，不過在去年民調當中他以得票率10%，輸給50%票數的澤倫斯基，雖明顯有支持差距但仍被認為是烏克蘭年度政治人物的第二位，軍方勢力在戰後影響力也被認為有可能日益增加。