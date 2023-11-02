肯尼NOW星球／職籃簽賭臺北戰神會立條款？黃萬隆嚴肅表態
《肯尼NOW星球》這禮拜邀請到松山高中的總教練「黃萬隆」一起到節目上中，黃教練不只分享參與臺北戰神球隊組建的機緣，和肯尼哥兩人，也嚴肅地談論起近期延燒台灣職籃的簽賭風波事件。
影音節目部/綜合報導
今年，T1聯盟增加了一支新隊伍臺北戰神，並邀請到黃萬隆來擔任球隊的榮譽顧問，黃教練在節目中提到，當初加入很感謝台新能給他這個機會。此外，他也特別推薦布萊恩（Brian Adams）來擔任臺北戰神的總教練，而布萊恩曾經是NBA七六人隊的助理教練，黃萬隆教練表示，會請布萊恩擔任主帥的主因，不僅是他對籃球有非常大的教學熱忱與豐富的執教資歷，他還說其實還有一個非常大的遠景，沒有對外透露過，在節目是第一次說！
除了總教練布萊恩和球員間的磨合狀況令人關注，節目中也討論了畢業於松山高中的林勵。黃萬隆教練表示，儘管林勵在學生時期就已經擁有5枚冠軍戒指，但在PLG和T1選秀會上皆失利，在節目中他也直接點出林勵落選的原因，及未來他還要再加強的地方。
想知道對於近期台灣籃壇簽賭風波延燒，肯尼哥如何直球對決黃萬隆教練對此看法，更多精彩的內容都在11/2晚上8點《肯尼NOW星球》，大家不要錯過！