羅時豐么兒爆擄人！疑持棒毆打受害者 金曲歌王無奈：人生好難
今（2）日稍早發生一起街頭鬥毆事故，報案的胡姓男子提到在女友家時，突然多名男子衝進家中持棒毆打，女友還被押走，警方收到報案後立即成立專案小組，在東湖區救出女大生，現場還有3名年輕男子，其中一名竟然是金曲歌王羅時豐的么兒，對此，羅時豐在臉書無奈回應：「人生好難。」
記者吳雨婕／綜合報導
對於小兒子捲入社會案件，羅時豐在臉書發文表示：「出道多年已年過半百，近年能受到媒體與大眾朋友的關注，我一直都非常的珍惜與把握。這幾年我都在努力的傳達善與愛，希望讓善能夠循環，盡到自己身為公眾人物小小的力量，但沒想到對於自己的人生的基本習題，卻沒有辦法做到完好。」羅時豐直言：「家庭教育是社會的根本，因近年給予孩子的陪伴與時間少了許多，身為父親的我需要再多加油！唉～人生好難啊！」
今天傳出上個月30日的凌晨1點，警方接獲報案，胡男提到在女友家被搶走手機、現金，還被毆打，女友被帶走，因此警方立即成立專案小組調查此事，經追查後發現女大生在內湖一帶，並發現現場余、羅姓等3名嫌疑人，警方也繼續追查另外2名共犯，女大生到案說明，解釋胡男不是她的男友，余男才是，是因為遭胡男侵犯偷拍，才找來正牌男友求救，案件來了個大翻盤，案情一度沒有進展，直到其他2名男子主動到案說明，交出胡男手機才讓案情有突破。羅姓男子也澄清，自己是被朋友找去，從頭到尾只站在旁邊。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110