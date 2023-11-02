特企／尿失禁有解？ 醫：搭配新科技「坐」著就能增強盆底肌

以女性來說，產後和停經婦女兩大族群最容易有尿失禁困擾，產後婦女因孕期骨盆底肌不斷被拉伸，導致盆底肌群無力，而停經後女性因荷爾蒙降低，還有少部分女性因沒有運動、肥胖負壓大等因素，都可能造成漏尿，男性則是因為攝護腺肥大或攝護腺手術後遺症等關係，易有頻尿問題。
謝明志指出，過去只能靠凱格爾運動，或是健保給付的電療治療，但要把電擊片貼在私密處周圍，去刺激逼尿肌正常收縮，耗費時間長，且有可能造成皮膚灼熱，加上要直接接觸會陰部，有些患者會抗拒此治療方式或根本不願意就醫。
但隨著科技進步，謝明志表示，來自英國的Emsella G動椅利用HIFEM獨家專利高強度聚焦電磁技術，有別於傳統磁波椅，更能集中磁場刺激深層骨盆底肌肉，避免能量分散。Emsella G動椅的外觀看起來就像一張椅子，患者只需坐著即可完成療程。一週兩次為期三週的治療，每次只要二十八分鐘，文獻報告更指出，做一次的效果有如一萬二千次凱格爾運動。
過去診所內遇到的尿失禁患者，常常都會忘記做凱格爾運動，或出力位置不對導致改善效果都不甚理想，即便採用膀胱懸吊手術，也可能做完改善幾年，狀況又漸漸出現，「有親友阿姨漏尿問題相當嚴重，常一整天都漏尿不斷，但經過 G動椅療程後，一整天護墊都是乾的，讓她大為驚訝，解決了多年來的困擾」，謝明志提醒，尿失禁是婦女常見的症狀，千萬別因害羞就診，而影響心情與生活品質，讓新科技擺脫滴滴答答的煩惱。
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