男子深夜逗留警見形跡可疑攔查竟是五條通緝犯

今(2)日深夜1時，台南市警察局第五分局巡邏員警在北區公園北路發現1名可疑男子，盤查時報假身分，經警深入追查後施男坦承真實身分，經查赫然是五條通緝犯，返家取證件時竟發現同住的另2名男子均吸食毒品，其中一名亦是通緝犯，全案三人依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。
記者張振興/台南報導
第五分局開元派出所副所長張智斌率警員鄒智昀、汪志鴻擔服巡邏勤務，於2日深夜1時10分行經公園北路154巷口，發現一名男子站在巷口形跡可疑，員警上前實施盤查，男子所報身分證字號非本人，經員警深入盤查始坦承真實身分，員警赫然發現眼前這名施嫌（24歲），竟是被台南地檢、新竹地院、彰化地檢、台中地檢、台南地方法院等5處司法機關以詐欺罪、洗錢防制法所發布之通緝犯。
員警隨即帶施嫌返回住處取證件，一開門即發現桌上放有3組毒品吸食器及1小包安非他命，並有王男（32歲）及蘇男（29歲）在場，經查王男是台南地檢發布的毒品通緝犯，全案3人均依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。
第五分局長陳宇桓表示，深夜是警察工作的重點時段，在外逗留及出入之人、車是巡邏及盤查的重點對象，員警熟悉轄區狀況，能掌握治安毒瘤加以打擊，有效嚇阻犯罪發生淨化北區治安環境。