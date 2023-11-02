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台北福華推義大利美食吃到飽　PASTAIO全台獨家「刺客義大利麵」

▲台北福華大飯店的一樓自助餐廳「彩虹座」推出限時兩個月的全新異國料理「義大利美食節」，一次端上超過50款的經典義式佳餚，即日起推出至12月31日止。（圖／台北福華提供）
▲台北福華大飯店的一樓自助餐廳「彩虹座」推出限時兩個月的全新異國料理「義大利美食節」，一次端上超過50款的經典義式佳餚，即日起推出至12月31日止。（圖／台北福華提供）

記者葉盛耀/綜合報導

義大利菜一向也普遍受到台灣人歡迎，台北福華大飯店的一樓自助餐廳「彩虹座」，即日起推出限時兩個月的全新異國料理「義大利美食節」，以橫跨1185公里的義大利半島各地風味美食為靈感，一次端上超過50款的經典義式佳餚，活動時間即日起至12月31日止，平日自助午餐成人每人1,380元起、自助晚餐成人每人1,480元起。另外，主打匠人新鮮製作義大利麵的PASTAIO，即日起推出全台獨有的「刺客義大利麵」。

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「義大利美食節」由今年6月新上任的行政總主廚劉文凱領軍，他曾奪下新加坡「Food & Hotel Asia」等多項國際大獎，曾在亞洲多國和非洲的萬豪體系酒店擔任行政主廚，也於馬來西亞、孟加拉、印度和中國頂級義大利餐廳的多國經驗，擅長在傳統義式料理中激盪出嶄新的火花。

熱愛旅行的他，實地走訪義大利後，也對當地的飲食和風土留下深刻印象，像是在大街小巷隨處可見的脆皮烤豬肉（Porchetta），其實是來自葡萄酒重鎮威尼托（Veneto）的街頭小吃，外皮油亮、肉香四溢，配上麵包做成三明治的常見吃法，看似簡單卻令他一再回味，也成了這次美食節的主角之一。

▲「威尼托烤豬肉」經多種義式香料醃漬後爐烤的烤豬肉，外皮酥脆肉質有嚼勁。（圖／台北福華提供）
▲「威尼托烤豬肉」經多種義式香料醃漬後爐烤的烤豬肉，外皮酥脆肉質有嚼勁。（圖／台北福華提供）
這次的義大利美食節從北義出發，主廚選用多種具有代表性的在地食材及調味品，像是使用有世界三大名腿之稱的帕瑪火腿，搭配甜瓜與橄欖油簡易調味的「帕瑪火腿甜瓜沙拉」。另外，選用頂級紐澳牛肉現場刨切的「義式生牛肉佐油醋醬」，是源自義大利東北部威尼托（Veneto）的傳統菜餚。

還有南義大利菜，像是充滿西西里島當地食物精髓的「西西里燉菜」、南義第一大城市那不勒斯的「普塔內斯卡燴魚片」和「起司焗烤茄子」。另外還有從義大利東北部弗留利（Friuli）的火腿甜瓜沙拉，到來自南義的西西里燉菜，以及用上多種海鮮的利古里亞燉魚湯等，共約50款的經典義式佳餚。

台北福華大飯店彩虹座全新菜色活動時間即日起至12月31日止，將於週一到週日午餐及晚餐時段供應，平日自助午餐成人每人1,380元起、自助晚餐成人每人1,480元起，兒童與65歲以上貴賓另享優惠折扣。

▲「利古里亞燉魚湯」以清爽的番茄為基底，加入蝦、貝類和魚等海鮮，燉煮出大海的精華。（圖／台北福華提供）
▲「利古里亞燉魚湯」以清爽的番茄為基底，加入蝦、貝類和魚等海鮮，燉煮出大海的精華。（圖／台北福華提供）
另外，主打匠人新鮮製作義大利麵及融合亞洲元素創意義式美饌的PASTAIO，重現此名稱酷帥的南義經典美味，主廚運用新鮮白吉他麵與自製紅醬番茄烹煮出耗時費工、焦脆濃香的「刺客義大利麵」，即日起平日週一至週五晚間於PASTAIO內湖店搭配海陸排餐獨家供應，晚間套餐含開胃脆皮麵包、季節沙拉、主廚濃湯、刺客義大利麵及主菜三選一（義式漁夫烤海鮮、米蘭小戰斧、肋眼牛排），售價680元起。限內湖店供應。

▲PASTAIO推出全台獨有的「刺客義大利麵」，內湖店限定，搭配海陸排餐，包含開胃脆皮麵包、季節沙拉、主廚濃湯、刺客義大利麵及主菜，售價680元起。（圖／PASTAIO提供）
▲PASTAIO推出全台獨有的「刺客義大利麵」，內湖店限定，搭配海陸排餐，包含開胃脆皮麵包、季節沙拉、主廚濃湯、刺客義大利麵及主菜，售價680元起。（圖／PASTAIO提供）
PASTAIO提到，「刺客義大利麵」(Spaghetti all' Assassina)為1960年代源自義大利南部普里亞大區首府巴里的風味料理，Assassina意為「刺客」或「暗殺者」，烹製方法與一般水煮後拌炒方式不同，而是將義大利麵兩面煎香，如烹煮燉飯般分次加入濃郁番茄紅醬慢煮收汁，造就麵體焦脆濃醇美味，PASTAIO選用新鮮白吉他麵取代傳統乾燥義麵，讓口感增添Q彈嚼勁。

▲刺客義大利麵(Spaghetti all' Assassina)為1960年代源自義大利南部普里亞大區首府巴里的風味料理，另外也可加價搭配柴窯火腿，更噴香宜人。（圖／PASTAIO提供）
▲刺客義大利麵(Spaghetti all' Assassina)為1960年代源自義大利南部普里亞大區首府巴里的風味料理，另外也可加價搭配柴窯火腿，更噴香宜人。（圖／PASTAIO提供）

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