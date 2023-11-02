台電推廣充電樁建置！得標廠商涉嫌非法吸金 台電：依法招標
台電去年辦理「電動車充電示範場開幕儀式」標案，該得標公司相關人士，遭爆出涉嫌非法吸金；對此，台電表示，該人士所成立之涉嫌非法公司，並非得標本案台電標案之公司，台電也說明，該活動皆依政府採購法相關規定辦理，採公開取得報價單或企劃書公告，經相關招標程序由該公司得標，招標過程亦依規定查詢公示資料，該公司符合資格並非為拒絕往來廠商，至於該公司成立成員或相關人士恐涉其他非法情事，與台電該活動採購案執行及電動車充電示範業務推廣無關。
記者孫唯容／綜合報導
台電指出，台電公司為推廣電動車充電樁建置經驗，邀請經濟部王美花部長參與，純粹代表對社區電動樁建置經驗的重視，台電專注於確保得標公司在活動執行方面的合法性和品質，不介入公司創辦人的相關背景或其他事務，後續遵循法律規定，並尊重司法單位的調查程序，司法單位若有需要，也將積極配合提供所需的資訊。
台電說明，為幫助民眾了解電動車充電樁建置經驗及電能管理系統，台電台北市區營業處規劃設置全台首座電動車充電示範場域，於111年5月27日舉辦「電動車充電示範場開幕儀式」，除了籌劃辦理現場實體觀摩，也分享充電樁實際建置經驗及社區用電安全觀念，作為社區規劃充電樁設置的參考示範。
針對有關報導提及本案曾進行契約變更，台電指出，由於該開幕儀式原規劃在室外場地舉辦，惟於活動前查詢天氣預報，活動當日有極高降雨機率，為利活動順利舉行，故將場地更改至地下停車場，因應場地更改需調整照明、音響、增加空氣清淨機及擴大現場布置範圍等，故辦理契約變更，廠商已如期如質完成履約。