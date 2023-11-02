央行會議摘要曝光！有理事放「鷹」　籲積極面對通膨必要時升息

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於民眾感受較深的商品或服務類CPI年增率仍居高，恐將造成民眾的通膨預期心理。再者，這次央行下修今年經濟成長率預測值，今年產出缺口仍為負值。這位理事說，考量當前經濟數據仍有分歧，同意暫緩升息，維持政策利率不變，建議再觀察1季，不排除在下一季即須積極面對可能的通膨。
另有位理事提到，就物價變動而言，今年1至8月以美元計價進口物價指數下跌，雖新台幣對美元貶值，但新台幣計價進口物價指數仍下跌，另國內生產者物價指數亦下跌，均顯示通膨壓力已趨緩。進一步觀察國際油價對國內通膨的影響，近月油價雖上升，但與上年比較，預期整年平均油價對通膨率的影響仍是下跌的。至於今年10月起部分內需產業調漲電價，央行預估其對台灣今年CPI年增率的影響有限。
在經濟成長方面，今年台灣經濟成長不如預期是因全球經濟成長不樂觀，致我國出口呈現負成長，並影響投資亦負成長。不過，這位理事認為，由物價趨勢及經濟成長變化觀察，政策利率可以暫時不調整，影響物價與經濟成長的因素仍充滿不確定性，未來若有必要，仍可適時考量調整政策利率。
還有位理事指出，貨幣政策須考量民眾對物價的感受，尤其每月至少購買1次及17項重要民生物資CPI年增率均高於整體CPI年增率，核心CPI年增率亦持續高於CPI年增率。房租CPI年增率之前雖略有下降，但8月回升。今年1至8月房租年增率高於上年，且娛樂服務價格年增率居高，由於房租及服務類價格均具有僵固性，此部分仍須持續觀察。
因此，這位理事這次贊同維持政策利率不變，但也提到，至下季理事會議召開時，應特別關注物價上漲趨勢，及民眾對物價的感受是否提高通膨預期而影響物價穩定；若發現物價上漲有鬆動的現象，則央行應採取比較積極的措施來打擊通膨。
不過，也有理事覺得我國經濟成長緩慢，尤其是經濟成長主要動力的出口及民間投資，其減緩程度令人擔心；另一方面，國內通膨壓力下降，預期明年 CPI 年增率將降至 2%以下。在綜合考量物價穩定與經濟成長目標下，當前並無升息、亦無降息的理由，維持政策利率不變是合理的決定。
同樣，有理事認為，台灣出口及民間投資均顯疲弱，儘管有復甦跡象，但仍未擺脫負成長的困境。央行下修今年經濟成長率預測值，顯示國內經濟成長動能仍屬不足。由於全球經濟仍面臨下行風險，尤其是中國大陸，將抑制我國出口及未來經濟成長的復甦，加上這次理事會議的物價情勢與上次相近，今年CPI與核心CPI年增率將較上年為低，明年則可望降至 2%以下。儘管央行調降今年經濟成長率預測值，但明年預測值回升，顯示對抗通膨及扭轉經濟疲弱的相關政策已發揮效用，繼續維持這些作法正確。因此，同
意維持政策利率不變。