特企／「將來銀行NEXT BANK」1.71%優惠利率　最高拿8500元利息

日前德國最大保險公司「安聯集團（Allianz）」發布的「2023年全球財富報告」顯示，平均每位台灣人擁有的淨金融資產高達14.16萬歐元，相當於新台幣485萬元，不僅榮登全球最富有國家第五名以外，在亞洲區的排名更僅次於新加坡。並且，報告中也進一步指出原因，台灣人的儲蓄習慣是最大助攻主因，包括銀行存款增加6.6%、保險退休金年增7.7%，由此可見，國人驚人的理財實力。
不過，如今市場上擁有這麼多金融產品可以選，像是：「高利活存」、「外幣定存」、「存金融股」、「定期定額投資ETF」等，把錢放進「台幣定存」真的還有優勢嗎？
對此，若參考批踢踢、Dcard論壇的「理財版」不難發現，許多網友都點出「高利率高風險，低風險的定存很適合喜歡謹慎理財的人」、「今年升息這麼多次，現在存定存也不錯」、「股市崩盤時，定存是我的最後支撐XD」，甚至也有月光族網友表示「存定存可以強迫自己存下一筆錢」。
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