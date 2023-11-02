紅髮艾德Ed Sheeran挺過低潮明年二度來台！主辦方回應加場可能性
紅髮艾德（Ed Sheeran）於日前宣布二度來台開唱，明年2月3日在高雄體育場（高雄世運主場館）開唱，門票於今（2）日下午1點30分開賣，經《NOWnews今日新聞》記者查詢，並詢問主辦單位寬宏藝術，演唱會門票剩下零星票券，至於是否會加場，主辦單位透露正在討論中。
記者吳雨婕／台北報導
紅髮艾德（Ed Sheeran）有許多膾炙人口的歌曲，包含〈Photograph〉、〈Shape of you〉等，兩首歌曲在YT分別擁有13億與61億次超高點擊，還獲得葛萊美獎、全美音樂獎肯定，今年則是解鎖英國百億串流數，成為史上第一位榮獲「Gold BRIT Billion Award（全英百億級大賞）」殊榮肯定的歌手。
此外，紅髮艾德在今年5月、9月分別發行專輯《－減法》、《Autumn Variations 深秋變奏曲》，其中專輯《－減法》是紅髮艾德經歷2022年人生前所未有的低朝，包含妻子在懷二胎時長腫瘤、摯友賈馬爾愛德華茲 （Jamal Edwards） 猝逝、打抄襲官司等，將自己所經歷的黑暗時刻，以及對生活的思考打造而成的一張專輯。
「紅髮艾德世界巡迴演唱會-高雄站Ed Sheeran ＋－＝÷ × 2024 TOUR」將於2024年2月3日晚上7點在高雄國家體育場開始，預計下午4點開始入場，暖場嘉賓Calum Scott預計將於7點登台，7點45分換場；紅髮艾德將在晚間8點15分登台，門票有7種票價，分別為1800元、 2800元、3800元、5800元、6800元、8800元與最貴的9800元。