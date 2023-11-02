走私手法逃不過法眼！保3總隊2大隊攔阻中國劣質農產品入境
內政部警政署保安警察第3總隊第2大隊於今(2)日宣布偵破貨櫃箱中箱闖關攔阻中國劣質農產品入境，緝獲走私之中國蒜頭13800公斤、中國香菇絲4400公斤，偵訊後，將涉案的游嫌等4人，依違反懲治走私條例罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦。
記者黃守作／高雄報導
保安警察第3總隊第2大隊大隊長蔡明潭表示，該大隊接獲情資，有不肖業者利用國內農產品需求量大增時機，企圖自中國走私大量劣質農產品賺取暴利，因該行為嚴重影響國內經濟秩序，乃與財政部關務署高雄關、高雄市政府警察局刑事警察大隊共組專案小組，並報請高雄地方檢察署發股檢察官曾靖雅指揮偵辦。
經專案小組就大數據資料庫分析，發現一只自中國進口之白蘿蔔貨櫃可疑，乃開櫃查驗，竟發現該只貨櫃前排先裝載合法申報之白蘿蔔掩人耳目，於中後排卻用「箱中箱」之方式夾藏劣質之中國蒜頭13800公斤、中國香菇絲4400公斤，走私農產品之市值高達新台幣900萬元，當場查扣涉案農產品，並循線追查貨主，逮捕幕後游姓主嫌為首之走私集團共4人，偵訊後，依違反懲治走私條例罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦。
蔡明潭指出，該走私集團除用「箱中箱」之方式夾藏管制農產品，甚至另行準備一只外型、顏色、櫃號均與涉案貨櫃相同，且裝載白蘿蔔之貨櫃，準備「狸貓換太子」，伺機與涉案貨櫃調包，予以規避檢查，然而種種走私手法，仍逃不過關警之法眼，成功攜手攔阻中國劣質之蒜頭與香菇絲入境。
蔡明潭並指出，保三總隊將持續積極查緝邊境走私之危安管制物品入境，確保我國國內治安與經濟秩序，另呼籲國人須提高警覺，勿購買來路不明或未經檢疫之劣質農產品，以免危害個人身體健康，並鼓勵勇於檢舉走私，共同打擊不法。