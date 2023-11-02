新北綠議員擺侯友宜人形立牌質詢　市府官員沉默拒上台

推廣高雄海味！高雄市海洋局設立高雄海味專區創千萬商機

▲高雄市政府海洋局在高雄國際食品展設立高雄海味專區，吸引國際買主，創千萬商機。(圖／記者黃守作攝)
▲高雄市政府海洋局在高雄國際食品展設立高雄海味專區，吸引國際買主，創千萬商機。(圖／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

高雄市政府海洋局在高雄展覽館展出的高雄國際食品展，設立高雄海味專區，吸引國際買主，創千萬商機，未來海洋局也會持續推廣高雄海味商品，行銷世界。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲高雄市政府海洋局在高雄國際食品展設立高雄海味專區，業者擺設攤位推銷高雄海味。(圖／記者黃守作攝)
▲高雄市政府海洋局在高雄國際食品展設立高雄海味專區，業者擺設攤位推銷高雄海味。(圖／記者黃守作攝)
高雄市政府海洋局局長黃登福表示，海洋局在高雄國際食品展，設立高雄海味專區，主打高雄海味，積極行銷高雄精選水產品，今年高雄海味專區有22家業者參展，展期共4日，現場零售額與未來商業訂單營業額合計達新台幣6600萬元，可見疫後買氣逐漸回溫，吸引國內外民眾、業者紛紛搶購與洽談，其中受到來自美國、加拿大、澳洲、新加坡、日本、韓國、泰國、香港、澳門、柬埔寨、菲律賓、印尼等批發商、通路商與餐廳業者，以及國內連鎖業者、電商平台、團購主、餐廳、尾牙送禮等買家青睞，成果豐碩。

▲高雄市政府海洋局在高雄國際食品展設立高雄海味專區，業者擺設攤位推銷高雄海味。(圖／記者黃守作攝)
▲高雄市政府海洋局在高雄國際食品展設立高雄海味專區，業者擺設攤位推銷高雄海味。(圖／記者黃守作攝)
黃登福說，此次參展高雄在地精選水產廠商，均受到國內外買家的高度關注，有來自加拿大、泰國、柬埔寨與日本批發業者對秋刀魚、即食粥品非常有興趣，另外美國對在地漁會的石斑魚湯、鱸魚片等均積極洽談中，可見台灣自製、無添防腐劑的高品質商品，獲得眾多買主及消費者的喜愛與肯定。

▲高雄市政府海洋局在高雄國際食品展設立高雄海味專區，人潮爆表。(圖／記者黃守作攝)
▲高雄市政府海洋局在高雄國際食品展設立高雄海味專區，人潮爆表。(圖／記者黃守作攝)
黃登福並說，來自國內的連鎖通路商、餐廳與批發商，甚至是網路電商平台紛紛積極與海洋局的輔導業者們洽談後續合作，包括漁會開發的精選產品，也是尾牙送禮的伴手禮首選，如龍虎石斑、龍膽石斑、烏魚子、午仔魚、石斑魚等加工產品，都是最佳首選海味。
     
黃登福指出，高雄市是擁有我國漁撈、養殖及水產加工等漁業產業群聚的城市，期許明(113)年高雄國際食品展將廣納更多來自各國的買家齊聚，讓更多更好的高雄海味商品，能由台灣行銷至國際。

助攻產業數位轉型！產業園區管理局推數位轉型共創實證計畫

職災勞工個案服務！高雄市勞工局獲勞動部業務評鑑優等獎之殊榮

共享海洋環境交流！國家海洋院與馬來西亞登嘉樓大學簽備忘錄

許白海豚一個未來！海洋保育署舉辦首屆白海豚守護表揚大會

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞