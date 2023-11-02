推廣高雄海味！高雄市海洋局設立高雄海味專區創千萬商機
高雄市政府海洋局在高雄展覽館展出的高雄國際食品展，設立高雄海味專區，吸引國際買主，創千萬商機，未來海洋局也會持續推廣高雄海味商品，行銷世界。
記者黃守作／高雄報導
高雄市政府海洋局局長黃登福表示，海洋局在高雄國際食品展，設立高雄海味專區，主打高雄海味，積極行銷高雄精選水產品，今年高雄海味專區有22家業者參展，展期共4日，現場零售額與未來商業訂單營業額合計達新台幣6600萬元，可見疫後買氣逐漸回溫，吸引國內外民眾、業者紛紛搶購與洽談，其中受到來自美國、加拿大、澳洲、新加坡、日本、韓國、泰國、香港、澳門、柬埔寨、菲律賓、印尼等批發商、通路商與餐廳業者，以及國內連鎖業者、電商平台、團購主、餐廳、尾牙送禮等買家青睞，成果豐碩。
黃登福說，此次參展高雄在地精選水產廠商，均受到國內外買家的高度關注，有來自加拿大、泰國、柬埔寨與日本批發業者對秋刀魚、即食粥品非常有興趣，另外美國對在地漁會的石斑魚湯、鱸魚片等均積極洽談中，可見台灣自製、無添防腐劑的高品質商品，獲得眾多買主及消費者的喜愛與肯定。
黃登福並說，來自國內的連鎖通路商、餐廳與批發商，甚至是網路電商平台紛紛積極與海洋局的輔導業者們洽談後續合作，包括漁會開發的精選產品，也是尾牙送禮的伴手禮首選，如龍虎石斑、龍膽石斑、烏魚子、午仔魚、石斑魚等加工產品，都是最佳首選海味。
黃登福指出，高雄市是擁有我國漁撈、養殖及水產加工等漁業產業群聚的城市，期許明(113)年高雄國際食品展將廣納更多來自各國的買家齊聚，讓更多更好的高雄海味商品，能由台灣行銷至國際。