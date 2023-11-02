高科大阿波羅車隊克服極端環境 世界太陽能車挑戰賽獲佳績
國立高雄科技大學「阿波羅太陽能車隊」代表台灣參加世界太陽能車挑戰賽，成功斬獲精密重量獎暨實用性第二名、全程航程第三名與巡洋艦級總成績第四名的佳績。今(2)日於高科大建功校區舉辦記者會慶賀參賽團隊榮耀回國。賽事贊助商日本普利司通台灣區總經理石井聡人也出席，代表贈予太陽能車隊發展基金新台幣20萬元，為年輕學子勇於挑戰的精神鼓舞打氣。
記者陳美嘉／高雄報導
日本普利司通「世界太陽能車挑戰賽」開辦至今30餘年，為全球頂尖的太陽能車賽事。此次代表台灣參加世界太陽能車大賽的「阿波羅太陽能車隊」成軍至今已有25年的歷史，今年由台灣太陽能車教父艾和昌率領12名在校生與7名各個專業領域的優良 校友組成超強團隊，參賽今年巡洋艦級(CSIRO Cruiser Class) 的競賽組，面對每日巡航500公里以上極具挑戰性的路程。
艾和昌指出，今年世界太陽能車挑戰賽是睽違四年後的首次重啟，終於又能回到與學生攜手研究與實作太陽能車的日子。首次參與競賽的學生隊長陳昱安分享， 面對40度以上的高溫與強風之外，還見識到麵包上停滿蒼蠅、想要上廁所、喝水都不能隨時解決，除了做太陽能車的實際參賽經驗之外，這些路途中遇到的困難也是人生中難得的體驗。
此次參賽的太陽能車阿波羅九號也獲得精確秤重獎與實用性第二名，比起一般競賽用車更美觀、更接近大眾印象中的跑車外型，艾和昌自信地分享，太陽能電動車是電動車的極致，再兩三年後就能看到市場上出現太陽能電動車。今年參賽佳績展現台灣阿波羅太陽能車隊多年來的堅持和不懈努力，也向世界展示台灣結合綠能研發科技車輛與永續技術輪胎應用的成果，讓世界看到台灣與太陽共生的夢想的實踐精神。