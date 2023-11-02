「貓熊外交」代價不菲！日經 : 各國損失近百億、中國收租當獲益

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報導指出，租賃協議當中記載若動物園內有小貓熊出生，那麼這些動物園需要額外向中國支付費用，且小貓熊仍被視為中國財產，必須在成長至2到4歲時送回中國，而若大貓熊在協議期間死亡，中國則得以要求賠償50萬美元至100萬美元。
由於租賃貓熊成本昂貴，不少動物園陸續打消租借貓熊的念頭，例如美國自2003年以後就再也不曾租賃過大貓熊，在美國孟菲斯動物園待上20年的貓熊在約滿後也於今年5月回到中國，美國華府國家動物園的3隻大貓熊，11月中旬也將歸還中國。《華盛頓郵報》計算光是在1996至2003年的4年裡，這四隻貓熊的飼養費用就花費3300萬美元，遠與超出收益。
芬蘭動物園執行長Arja Väliaho亦表示，雖然租賃合約為15年，目前才過了5年，但每年高達150萬歐元的驚人費用讓他們無力飼養，英國愛丁堡動物園也準備在今年底前將一對大貓熊送回中國；東京上野動物園飼養的小熊貓香香今年5歲，在返回中國前則是為動物園帶來539億日元（約合新台幣116億元）經濟效益。
報導指出，這些例子表明，北京稱表達友誼與保護動物的「善意」並未延伸至免費捐贈，與此同時中國為了藉由貓熊拓展外交，當地圈養的貓熊數量也在20年間成長3倍以上，直到2022年所圈養貓熊已達698隻。