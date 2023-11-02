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「貓熊外交」代價不菲！日經 : 各國損失近百億、中國收租當獲益

▲飼養在日本東京上野動物園內的5歲大貓熊香香，於2月21日返回中國。（圖／美聯社／達志影像）
▲飼養在日本東京上野動物園內的5歲大貓熊香香，於2月21日返回中國。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國將四川稀有動物貓熊作為外交大使，自1994年開始推動的「熊貓外交」或以贈送或以租借的形式送往各國動物園，然而協議內要求支付的昂貴租金與龐大的養育費用，近年來讓不少動物園直喊吃不消，《日經亞洲》稱中國租借貓熊累計收益超過2.8億美元（約新台幣90.94億元），反之各國則因飼養費用等損失將近3億美元（約新台幣97.43億元）。

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中國政府向海外派遣超過20隻貓熊作為外交大使，其平均租賃時間更陸續延展超過10年，《日經亞洲》在聯繫全球10多家動物園後，整理了來自動物園的官方記錄、政府法律文件、與媒體報導等，推算出從1994年以來中國將貓熊送往全球各地如加拿大多倫多、日本東京的動物園，至少為國家帶來2.8億美元的收入。

報導指出，租賃協議當中記載若動物園內有小貓熊出生，那麼這些動物園需要額外向中國支付費用，且小貓熊仍被視為中國財產，必須在成長至2到4歲時送回中國，而若大貓熊在協議期間死亡，中國則得以要求賠償50萬美元至100萬美元。

由於租賃貓熊成本昂貴，不少動物園陸續打消租借貓熊的念頭，例如美國自2003年以後就再也不曾租賃過大貓熊，在美國孟菲斯動物園待上20年的貓熊在約滿後也於今年5月回到中國，美國華府國家動物園的3隻大貓熊，11月中旬也將歸還中國。《華盛頓郵報》計算光是在1996至2003年的4年裡，這四隻貓熊的飼養費用就花費3300萬美元，遠與超出收益。

芬蘭動物園執行長Arja Väliaho亦表示，雖然租賃合約為15年，目前才過了5年，但每年高達150萬歐元的驚人費用讓他們無力飼養，英國愛丁堡動物園也準備在今年底前將一對大貓熊送回中國；東京上野動物園飼養的小熊貓香香今年5歲，在返回中國前則是為動物園帶來539億日元（約合新台幣116億元）經濟效益。

報導指出，這些例子表明，北京稱表達友誼與保護動物的「善意」並未延伸至免費捐贈，與此同時中國為了藉由貓熊拓展外交，當地圈養的貓熊數量也在20年間成長3倍以上，直到2022年所圈養貓熊已達698隻。

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