黃明志豪捐1300萬救同胞！台中唱跨年 掛保證「一定有辣妹」
黃明志推出新歌〈千千萬萬個我〉，該曲是最新專輯《Weenomenon》主打歌，黃明志透過該曲傳達：「看待世事我們要有自己的理念，應該無畏權勢勇敢站出來，黃明志願當領頭羊出來發聲，千萬不要懼怕噓聲和嘲諷。」此外，黃明志透露先前疫情重創馬來西亞經濟，他以公司名義捐出1300萬台幣，購買醫療物資送到各縣市醫院。此外，即將在台中唱跨年的黃明志，預告舞台一定會有辣妹。
記者吳雨婕／綜合報導
自出道以來便爭議不斷的黃明志，經常針對各種不同的社會現象及時事議題發聲，不畏強權的形象深入民心，也經常被當作不同族群的表率。愛國愛家鄉的黃明志日前因為馬來西亞疫情肆虐一年半，重創馬來西亞經濟，黃明志個人以公司名義捐出將近200多萬馬幣（約1300萬台幣），並邀請了贊助商的加入再捐贈了大約100多萬馬幣（約660萬台幣）購買醫療器材等物資送到各縣市醫院，希望拋磚引玉，讓更多人投入捐助行列，解救同胞於水火之中。
黃明志藉著歌曲〈千千萬萬個我〉這首歌發起「戰爭難民資助計劃」，呼籲把每一份愛傳起來，收集愛心為戰爭地區的民眾提供實際援助！黃明志官方Instagram賬號於2023年11月1號上傳了一段近期以巴戰爭及相關遊行的片段，並聲明每累積1000個讚就以1美金計算，撥款作為資助基金，資助對象為因戰亂受傷、殘疾或燒傷的無辜民眾。
此外，黃明志與盧廣仲，將在2024「幸福龍來」台中跨年夜將於12月31 日晚上7點在全台最大戶外場地-水湳中央公園正式開唱，黃明志屆時打頭陣，負責開場嘉賓重任，他直呼：「這是第一次在台中跨年，聽說台中的觀眾是很瘋狂的，超期待這次演出。」更預告：「我會帶很多人來跟大家一起跨年，舞台上陣仗將破自己演出紀錄，保證一定會有辣妹，經典歌曲一次滿足，因為開場就是要熱鬧，這會是我這次演出的大亮點。」