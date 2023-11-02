南韓：北韓可能援俄短程飛彈　換取衛星、核武技術

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消息人士稱，據估計目前已有2000多個貨櫃從北韓羅津港運往俄國。如果這些貨櫃全數裝載122毫米火箭彈，總數將超過20萬枚；若貨櫃內都是152毫米炮彈，總數則將超過100萬枚。
南韓方面掌握的資訊顯示，北韓的貨櫃規格長6公尺、寬2.5公尺，屬於小型貨櫃。
另據韓國KBS新聞報導，消息人士透露，自去年中旬開始，南韓就已發現北韓援助俄羅斯武器的跡象。今年8月、即北韓最高領導人金正恩訪問俄羅斯前，雙方透過海路進行的軍火交易也變得更加頻繁。
據統計，在今年8月至9月間，每週都有1艘貨櫃船往返北韓與俄羅斯，10月後，每隔3、4天就有3、4個船班往返兩地，貨櫃出現的地區涵蓋羅津、平壤附近等北韓全境。
美國白宮10月13日發布的衛星影像顯示，多艘貨櫃船在羅津港和俄羅斯杜奈港（Dunai）之間穿梭；烏克蘭情報部門9月13日也稱北韓正向俄羅斯提供武器彈藥。
消息人士指出，這證明早在金正恩訪俄前，兩國已就軍事合作方案的某些部分達成協議。
聯合參謀本部認為，預計北韓料將可從俄方獲得衛星與核技術轉讓，以及戰機或相關零組件、防空系統支援，俄方繳獲的西方武器等，作為軍援的回報。（譯者：施施/核稿：陳政一）1121102