SRF電廠撤案或廢止？張善政：若進駐須符合最新最嚴格環保標準
桃園市議會今（2）日進行市政總質詢，國民黨桃園市議員凌濤針對前市府放行3家SRF電廠（固態再生燃料）至觀音桃園科技園區，引發當地居民反彈進行質詢。市長張善政表示，未符合環保標準，市府絕對不會讓SRF廠商進駐，因此市府會要求SRF廠商重新確認環保標準，以達標與否，決議是否進駐；而環保標準與時俱進，若環保標準提高，企業也應配合，落實最新、最嚴格的環保標準。
記者李春台／桃園報導
凌濤指出3家固體再生燃料（SRF）發電廠將進駐桃園科技園區，引發地方爭議，因此關心市府經發局曾於107年表達不核准SRF廠商進駐的原因，以及109年增訂的汽電共生產業規範是否有所問題，並要求市府經發局秉持環保及建廠標準，反應居民意見，若SRF廠商未達標，在經濟部撤銷入園許可後，需拒絕SRF廠商進駐，另已建廠的SRF廠商則需符合更嚴格的環保標準。
經發局長張誠表示，最初桃園科技園區土管規定並無再生能源廠得以進駐的項目，109年12月經濟部召開「桃科園區再生能源產業申請入園」專案會議，會中由經濟部建議，並經經濟部、環保署及市府討論，以專案核准入園方式辦理。
張誠指出，針對專案核准入園方式，首先SRF廠商需取得經濟部能源局再生能源自用發電設備的許可，並廠商需承諾4個事項，且經濟部來函推薦，後續再向市府申請專案入園。目前在地居民提出，要求經濟部及市府撤銷或廢止入園許可，因此，市府經發局於11月6日將與經濟部、環境部討論採取適宜的方式，且涉及後續停工議題。
凌濤進一步關心3家SRF廠商檢驗標準及加嚴措施。環保局長陳世偉表示，環境部加強管制再生能源發電業的空氣污染物排放標準，目前桃園有3家SRF廠商，僅一家提出許可申請階段，環保局已去函請要求檢討加嚴排放標準，環境部也正檢討相關草案內容。