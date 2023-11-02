兒時被當眾脫內褲！鍾明軒出任反霸凌大使 教一招對付「微歧視」
根據兒童福利聯盟2023年最新統計，台灣兒少遭微歧視經驗與校園霸凌調查報告，有15.1%兒少被霸凌（包含網路、肢體、言語、關係霸凌） ，而在被「微歧視」的兒少中，高達34.2%也遭遇霸凌問題，可見被「微歧視」的小朋友受到霸凌的機率較高，因此預防「微歧視」預防霸凌發生是近幾年來社會關注的議題。
實習記者曾郁淇／綜合報導
微歧視是指「在日常生活中針對某些特定族群，無意或無意識的歧視、侵犯及危害他人的種族歧視主義。」，常見的微歧視之一，像是大眾常對於原住民有很會唱歌的偏見。
鍾明軒今（2）日擔任《我有我的霸免權》反霸凌計畫愛心大使，透露小時候曾被當眾脫褲子，他認為微歧視並不會消失，歧視的人永遠都存在，要改變的或許是被歧視的人。像原住民都很會唱歌的例子，鍾明軒說若換成是他，便會幽默回應：「對呀，但我不是」，換個角度去看待歧視。
台灣太古可口可樂連續七年攜手兒福聯盟推動《我有我的霸免權》反霸凌計畫，鼓勵大眾重視校園霸凌議題。今年延續去年《襪！我們不一樣》主軸，以「接納自己 尊重別人不一樣」出發。
即日起於松山文創園區舉辦為期4天的《襪！我們不一樣：反霸凌「快閃」特展》，展内設有「微歧視」不倒翁及「細語森林」兩大互動體驗區域，帶領大衆了解「什麽是微歧視」，到「如何面對微歧視」。