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台籃涉賭風暴／清肅籃壇壞分子　立委推「防治職籃賭博專案小組」

▲SBL球星吳季穎驚傳涉賭、打假球，慘被逐出籃球圈。（圖／翻攝自裕隆納智捷籃球隊臉書）
▲SBL球星吳季穎驚傳涉賭、打假球，慘被逐出籃球圈。（圖／翻攝自裕隆納智捷籃球隊臉書）

記者廖聿偉/台北報導

台灣籃壇簽賭、假球案延燒，立法院內政委員會今(2日)召開113年度中央政府總預算案關於警政署及所屬、中央警察大學、消防署及所屬、移民署、空中勤務總隊部分詢答會議，並針對職業運動防賭進行討論。

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義大利足球近期也發生球員涉賭案件，而近年來每年都有賭博犯罪發生，運動賽事相關的簽賭案，每年都佔賭博犯罪10%，顯見無論什麼時候、哪個國家都有可能發生賭博犯罪案件，但也不能因此就不去努力遏止，包括警政署長、刑事局長、警大校長都經歷過職棒假球案，勢必也是對於這些案件深惡痛絕。

立委莊瑞雄呼籲，體育署應積極介入，不該只有建議籃壇可參考職棒防賭模式，因為沒有人知道這套機制如何運作、能否複製套在職籃，警政署與刑事局應先比照過去經驗，與法務部合作成立「防治職籃賭博專案小組」，並和各職籃聯盟建立直接聯繫機制，並且同步注意「選秀綁樁」、「涉賭人士藉各種名目繼續參與籃壇運作」等狀況。

警政署長黃明昭日前到新莊中信特攻籃球隊主場擔任開球嘉賓，同時宣導防詐理念，針對最近籃球員涉賭的部分，署長也強調反賭最高原則，和各聯盟共同負起監控與宣導的責任。無奈這幾天的職籃涉賭案越來越擴大，幾乎是震撼了整個籃球界。

警政署長黃明昭表示，職棒這套防賭機制行之多年，職籃目前也已經立案偵辦，後續將會進一步全面就過去經驗來佈署職籃的防賭措施。

莊瑞雄指出，中職過去遭受多次假球衝擊，讓職棒進入非常長的黑暗期，甚至有球員寧願不加入職棒，還說在這邊看不到未來，對整個棒球產業造成巨大的衝擊。他一直致力推動籃球事務，這幾年也終於有職業籃球聯盟，職業運動生存最重要關鍵就是觀眾與球迷的支持，很遺憾在剛起步的階段就發生簽賭假球案。

體育署前幾天召開會議，僅說建議籃壇可以比照職棒模式，但沒有人知道這套機制如何運作、能否複製套在職籃，警政署與刑事局應先比照過去經驗，與法務部合作成立「防治職籃賭博專案小組」，並和各職籃聯盟建立直接聯繫機制。

▲莊瑞雄針對國內籃壇的簽賭事件，提出建言。（圖／記者陳威叡攝）
▲莊瑞雄針對國內籃壇的簽賭事件，提出建言。（圖／記者陳威叡攝）

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