影／桃園爆槍響！男舉改造槍「抵額頭展示」　下秒竟走火爆頭慘死

桃園總圖電影院座位遭削減　凌濤擔心未來電影票比五月天的還難搶

▲凌濤指出，美麗新台茂影城有12個廳，共計有1836個座位，其中最大的Imax廳有325個位置，將近整個總圖電影院的座位數。（圖／凌濤辦公室提供）
▲凌濤指出，美麗新台茂影城有12個廳，共計有1836個座位，其中最大的Imax廳有325個位置，將近整個總圖電影院的座位數。（圖／凌濤辦公室提供）

記者李春台／桃園報導

桃園市議會今（2）日進行市政總質詢，國民黨市議員凌濤質詢桃園市立圖書館總館電影院座位數從914個減少至398個，原1至3樓改為文創商場，未能回歸影城使用，影響市民買票權益，也造成營收減少及權利金縮水，要求重新與廠商討論。凌濤怒斥這又是另一個鄭文燦簽約之後急就章的爛攤子。

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凌濤指出，美麗新台茂影城有12個廳，共計有1836個座位，其中最大的Imax廳有325個位置，將近整個總圖電影院的座位數。台北京站威秀影城共9個放映廳，總座位數達1768個，最大廳可容納323位。板橋華納威秀影城共9個放映廳，總座位數達2037個，最大廳可容納396位，一個廳，就幾乎等於桃園總圖的總和。

凌濤表示，很擔心未來桃園區的民意代表很多壓力，打電話來說電影票買不到，這很有可能會成為一個最大的民怨破口之一，因為未來桃園總圖的電影院的票，有可能比張惠妹跟五月天的票還難搶。他甚至還要宣佈，明天中午12點在哪一個平台開賣，這絕對是民怨。

市長張善政表示，依據當時OT廠商所提的修正計畫，廠商重新評估需求後，希望降低電影院座位數，並經委員會審查通過，因此將電影院其它空間另作他用，但仍有商業營收，應不影響市府權利金；此外，雖然電影產業受網路影響，觀影人數減少，但市府仍希望在有限的設計幅度內，提升座位數。張市長也說，市府會要求廠商檢討降低電影院座位數的理由，重新評估座位需求。

教育局長劉仲成表示，桃園市立圖書館為二級單位，並由終身學習科擔任教育局窗口，後續將要求各科先行彙整資料提供，內部會再檢討。

劉仲成指出，桃園市立圖書館總館的圖書館棟與電影院棟2樓通廊廣場，早期曾評估作為露天電影院使用，若適當規劃將有150個至200個位置，會請相關廠商進行規劃。此外，營運督導委員會剛組成，成員由法律、會計及過去有經營成效的政府機關人員組成，將處理電影院棟正式營運事宜，加強辦理成效；桃園市立圖書館長唐連成也表示，針對議員需求資料，單位會檢討，並盡量提供議員資料。

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