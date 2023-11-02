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新版PS5偷跑了！國外玩家曬實物　與舊版對比曝光：體積大幅縮減

▲近期有玩家拿到偷跑的PS5新版實體機，並直接拿來與舊版本的機型進行對比，結果發現體積確實大幅縮小。（圖／X@phantompainss）
▲近期有玩家拿到偷跑的PS5新版實體機，並直接拿來與舊版本的機型進行對比，結果發現體積確實大幅縮小。（圖／X@phantompainss）

記者潘毅／綜合報導

SONY在今年10月份於官網上宣布，將推出新改版的PlayStation 5（PS5）主機，預計將在11月中旬在美國搶先開賣。沒想到近期卻有玩家拿到偷跑的新版實體機，並直接拿來與舊版本的機型進行對比，結果發現體積確實大幅縮小。

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SONY在10月份公布的新版PS5主機，同樣分為光碟版與數位版，但兩側護蓋改為兩截式設計，上半部為亮面，下半部維持消光設計，數位版右側下方護蓋內部配備光碟機擴充槽，而光碟版已預先安裝光碟機，同時新版的PS5體積也將比舊款減少30%以上，重量也會減少18%以上。

▲新版PS5主機的背面I／O端設計則與舊版無異，同樣有有線網路孔、2個USB、電源連接孔，僅位置稍稍變動。（圖／X@phantompainss）
▲新版PS5主機的背面I／O端設計則與舊版無異，同樣有有線網路孔、2個USB、電源連接孔，僅位置稍稍變動。（圖／X@phantompainss）
然而新版PS5主機預定在11月12日先在美國上市，沒想到早在10月31日這天，就有玩家@phantompainss在社群平台X上貼出照片，搶先曬出新版PS5的實機，並拿來與自己已經有的舊款進行對比，發現兩者體積的確相差頗多。

此外，新版PS5主機的背面I／O端設計則與舊版無異，同樣有有線網路孔、2個USB、電源連接孔，僅位置稍稍變動。而該玩家也開機進行實測，結果真的證實先前傳聞的新版PS5首次使用光碟機前需要連線網路，才能將光碟機配對註冊在PS5上，而這篇PO文隨後也遭到刪除。

▲新PS5 主機。（圖／官方提供）
▲新PS5 主機。（圖／官方提供）


新版PS5光碟版為499.99美元，約16059元台幣、數位版為449.99美元，約14452元台幣、藍光光碟機為79.99 美元，約2569元台幣。至於台灣何時能買到，台灣SONY先前也回覆《NOWnews》表示：「關於新型號PS5的亞洲區售價及發售日期或更多詳細資訊，日後發布。」

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