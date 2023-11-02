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這些經典老歌你聽過嗎？　讓身心障礙者琅琅上口，有助延緩老化

▲這些經典老歌你聽過嗎？　讓身心障礙者琅琅上口，有助延緩老化
▲這些經典老歌你聽過嗎？　讓身心障礙者琅琅上口，有助延緩老化

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】台灣將於2025年進入超高齡化社會，為了幫助身心障礙者延緩老化，伊甸社會福利基金會職能治療師楊沛璇絞盡腦汁，透過「老明星照片猜猜看」小遊戲讓他們彼此有共鳴，「懷念老歌」活動則可有效幫助回憶生命歷程，勾起興趣與動機，一首鄧麗君的《甜蜜蜜》、鳳飛飛、葉啟田的經典歌曲，讓講話語意不清的身心障礙者也能琅琅上口，楊沛璇訝異表示：「老歌很有用耶！」

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楊沛璇曾在醫院任職，最高紀錄負責100多人的個案，轉換跑道到伊甸基金會至今已6年，長期投入服務中度以上智能障礙或合併智能障礙之多重身心障礙朋友。她以專業知識和技能提供適切的服務，提升其生活品質。適逢10月27日職能治療師節，伊甸盼透過服務故事分享，讓默默在社福領域奉獻的職能治療師，也能得到暖心的肯定與支持。

全方位照顧　社福機構就是身心障礙者的家

雖然需服務身心障礙人數減少，楊沛璇卻發現機構內職能治療師要提供的服務更全面，從生活起居到心理層面，都需要考量，「身心障礙朋友住在這裡，機構就是他們的家，每個人的需求都不一樣！」

「我的願望就是要活得開心，服務使用者也是，所以我要當個問題解決者，讓教保員好好工作，服務使用者好好生活。」無論是日常生活，還是走過疫情，楊沛璇都以身心障礙朋友的需求為出發點，觀察他們的生活習慣，從中找出問題，從生活起居、認知訓練、老化評估、輪椅評估、輔具使用、活動設計、體能訓練及行為改變訓練等各項訓練活動規劃，進而提供在地化的生活照顧服務，讓身心障礙者的生活有了溫度。

楊沛璇認為，身心障礙者即使住在機構，還是應該擁有他們的權利。她透過認知團體課搭配自製圖卡，幫助智能障礙者反覆學習；研究溝通輔具，並申請採購，讓無口語的身心障礙者也可以對外溝通；利用進修甲類輔具評估人員的機會，強化自己的專業，為喜歡外出的腦性麻痺患者挑選合適的輔具，避免日後因脊椎側彎壓迫胸腔，造成呼吸衰竭的危險；她特地將有些身心障礙朋友的飲水杯改成斜口杯便於就口，不易撒出液體；發現身心障礙長輩失眠是因為想念家人，楊沛璇便設計了找出家人照片的活動，同時利用視訊方式，協助身障長輩與家人聯繫互動，讓長輩開心、家人安心。

▲職能治療師楊沛表示：「身心障礙朋友住在這裡，機構就是他們的家，每個人的需求都不一樣！」（伊甸基金會提供）

換位思考、不貼標籤　用心照顧突破困境

伊甸基金會主任張貴貴讚賞，楊沛璇是一位隨身攜帶滿滿正能量的職能治療師，更是中心內的重要靈魂人物。她從身心障礙朋友的生活起居看見他們的需要，總是換位思考，不貼標籤，透過整合跨專業團隊的力量，突破服務困境，支持身心障礙者更自在的生活。在沛璇的用心照顧下，為他們營造像家一般的溫暖環境，讓他們能夠有機會展現自己的能力，也在生活中有成就感。

「有些服務使用者，因為父母都不在了，所以沒有真正的家。」楊沛璇與他們朝夕相處，建立深厚感情。看著他們日漸退化，甚至急速衰退，為延緩身心障礙朋友老化，成為她首要任務。透過懷舊、增肌減脂系列活動，搭配營養師的飲食控制，以及護理師、社工和教保員跨專業團隊合作，幫助身心障礙朋友維持既有能力，避免他們身心面臨「雪崩式的下滑」。

楊沛璇期待未來能夠持續精進，協助他們一步步地邁向自立、有尊嚴、有品質的生活。她也希望社會大眾能多了解身心障礙朋友的需求與權利，給予更多同理和支持。




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59741

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