▲這些經典老歌你聽過嗎？　讓身心障礙者琅琅上口，有助延緩老化

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全方位照顧 社福機構就是身心障礙者的家雖然需服務身心障礙人數減少，楊沛璇卻發現機構內職能治療師要提供的服務更全面，從生活起居到心理層面，都需要考量，「身心障礙朋友住在這裡，機構就是他們的家，每個人的需求都不一樣！」
「我的願望就是要活得開心，服務使用者也是，所以我要當個問題解決者，讓教保員好好工作，服務使用者好好生活。」無論是日常生活，還是走過疫情，楊沛璇都以身心障礙朋友的需求為出發點，觀察他們的生活習慣，從中找出問題，從生活起居、認知訓練、老化評估、輪椅評估、輔具使用、活動設計、體能訓練及行為改變訓練等各項訓練活動規劃，進而提供在地化的生活照顧服務，讓身心障礙者的生活有了溫度。
楊沛璇認為，身心障礙者即使住在機構，還是應該擁有他們的權利。她透過認知團體課搭配自製圖卡，幫助智能障礙者反覆學習；研究溝通輔具，並申請採購，讓無口語的身心障礙者也可以對外溝通；利用進修甲類輔具評估人員的機會，強化自己的專業，為喜歡外出的腦性麻痺患者挑選合適的輔具，避免日後因脊椎側彎壓迫胸腔，造成呼吸衰竭的危險；她特地將有些身心障礙朋友的飲水杯改成斜口杯便於就口，不易撒出液體；發現身心障礙長輩失眠是因為想念家人，楊沛璇便設計了找出家人照片的活動，同時利用視訊方式，協助身障長輩與家人聯繫互動，讓長輩開心、家人安心。
▲職能治療師楊沛表示：「身心障礙朋友住在這裡，機構就是他們的家，每個人的需求都不一樣！」（伊甸基金會提供）
換位思考、不貼標籤 用心照顧突破困境伊甸基金會主任張貴貴讚賞，楊沛璇是一位隨身攜帶滿滿正能量的職能治療師，更是中心內的重要靈魂人物。她從身心障礙朋友的生活起居看見他們的需要，總是換位思考，不貼標籤，透過整合跨專業團隊的力量，突破服務困境，支持身心障礙者更自在的生活。在沛璇的用心照顧下，為他們營造像家一般的溫暖環境，讓他們能夠有機會展現自己的能力，也在生活中有成就感。
「有些服務使用者，因為父母都不在了，所以沒有真正的家。」楊沛璇與他們朝夕相處，建立深厚感情。看著他們日漸退化，甚至急速衰退，為延緩身心障礙朋友老化，成為她首要任務。透過懷舊、增肌減脂系列活動，搭配營養師的飲食控制，以及護理師、社工和教保員跨專業團隊合作，幫助身心障礙朋友維持既有能力，避免他們身心面臨「雪崩式的下滑」。
楊沛璇期待未來能夠持續精進，協助他們一步步地邁向自立、有尊嚴、有品質的生活。她也希望社會大眾能多了解身心障礙朋友的需求與權利，給予更多同理和支持。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59741
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