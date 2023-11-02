郭台銘獨立參選總統！送交103萬餘份連署書 僅次於2000年宋楚瑜
中選會受理總統、副總統選舉連署書到今天截止，鴻海創辦人昨先送交一批連署書到台北市選委會，郭辦發言人黃士修今（2）日宣布，總計送交103萬6778份連署書，成功破百萬連署。過去只有5組總統候選人是靠連署獨立參選，郭台銘是史上第六組，而103萬份連署書則排名史上第二，僅次於2000年的宋楚瑜。
記者何哲欣／台北報導
過去5組總統候選人通過連署門檻，包括1996年的林洋港、郝柏村與陳履安、王清峰，林郝配連署人數65萬4054人，但中選會審查結果為63萬7139人，陳王配連署39萬8505人，中選會審查結果為38萬6548人。
到了2000年，親民黨主席宋楚瑜聲勢如日中天，連署人數達106萬8888人，但審查結果為94萬9223人，另一組許信良朱惠良也獨立參選，連署人數34萬8100人，審查結果28萬4899人。最近一次有獨立總統候選人是2012年，宋楚瑜再度出馬，連署達46萬3278人，審查結果44萬5864人。
中選會會在14日前公告連署結果，過去從未有審查過後仍有百萬份連署的狀況，郭台銘有機會成為史上第一人。此外，2000年宋楚瑜的得票率36.84%、得票數466萬票，僅差31萬票就差點就當選總統，郭台銘也有機會挑戰史上首位無黨籍、靠連署參選且當選的總統。