台東「鐵花村」在地經營13年！今年底「吹熄燈號」畫下句點

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2009年台灣好基金會來到台東蹲點學習，以兩年的時間在當年一片荒涼的鐵花路，點上了第一盞燈，成立「鐵花村音樂聚落．慢市集」，希望能為台東帶來不一樣的樣貌。在台灣還沒有「地方創生」這個概念時，台灣好基金會就在台東以「鐵花村」為基地，用音樂述說著台東的故事，試著為在地的原住民音樂人打造一個音樂舞台。
鐵花村在 2010 年 7 月 31 日正式成立，迄今已逾13個年頭，除了讓原本因為台鐵舊站遷徒而猶如荒煙蔓草的鐵花路，透過音樂展演等諸多活動，展現全新魅力，也帶動了台鐵舊站全區氣氛的改變，成為台東市區的亮點。鐵花村音樂聚落也吸引了原住民和台灣流行音樂界的朋友們，從駐足、停留、到移居台東，凝聚出台東「音樂城市」的風氣與名聲。
除了音樂展演活動，鐵花村也擔負起培育部落年輕人的責任，深入台東最偏遠的部落地區，培力有興趣有潛力的青年音樂人，站上鐵花村的舞台，呈現獨屬東台灣的在地音樂之美。
13年來，鐵花路上已熱鬧非凡，成為台東生活與旅遊觀光的重點。台灣好基金會的鐵花村以13年的時間，在台東市完成翻土打底的工作，鐵花村將於2023年12月31日正式畫下圓滿句點，謝謝前前後後加入鐵花村、一起工作一起生活的每一個人，因為有他們的付出，才有鐵花綻放。
台灣好基金會特別感謝13年來每一位協助鐵花村摸索與學習、給予鐵花村愛護與肯定的朋友們，也謝謝臺東縣政府的支持，謝謝大家和我們一起在鐵花村留下的美好記憶。