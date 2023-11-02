黃偉晉脫衣爆肌肉！救溺水赤裸邱鋒澤　勇猛身材被看光光

邱鋒澤、黃偉晉睽違3年合體釋出全新單〈過去式〉MV。MV開頭即看到黃偉晉脫掉上衣，跳海拯救溺水的邱鋒澤。兩人為了這場戲苦練身材一個月，邱鋒澤更是首次破例在鏡頭前裸上身演出，讓粉絲驚呼：「第一次看到鋒澤有這麼大的突破，看得好害羞！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 為了演繹MV中的武打戲，兩人特別去上動作訓練課，黃偉晉表示：「我覺得武打戲滿帥的！很久沒有拍武打戲，所以這次很過癮，有回到以前拍戲的感覺。」邱鋒澤則笑說：「在拍第一幕的時候，導演有喊卡請我們再拍一次，我滿開心的，因為覺得很好玩，可以再多拍幾次沒問題！看到回放呈現的效果也很滿意、很有成就感，希望未來還有機會可以多嘗試。」MV結局邱鋒澤捨身為黃偉晉擋刀不幸犧牲，悲劇結尾讓粉絲紛紛留言：「結局真的太揪心了！看到掉眼淚。」▲邱鋒澤（左）、黃偉晉推出合作歌曲〈過去式〉。（圖／原音兄弟提供）▲邱鋒澤露出精壯肌肉。（圖／原音兄弟提供）邱鋒澤提到〈過去式〉這首歌是與黃偉晉的第三首男男合作曲，是抒情搖滾的曲風，主要在講每個人在不同階段一直不斷的在改變，「因為偶爾會懷念曾經的自己，所以在過程中有時會有矛盾的心情。」黃偉晉補充：「就是有點在哀悼回不去當時跟另一半在一起的那個感覺，日子一天一天過去，不知不覺中被生活改變自己的心理狀態。」此外，為了回饋粉絲，在今年12月3日兩人將在三創 Clapper Studio 舉辦《你眼中最好的我 斷訊六週年粉絲見面會》，當天除了會演唱新歌外，也會準備遊戲環節與粉絲互動。婁峻碩真的脫了！放送「肌情」 黃偉晉突衝上台比胸大小KKBOX風雲榜／爆與小賴後台打架！黃偉晉忍不住全說了：真的討厭紅髮艾德Ed Sheeran挺過低潮明年二度來台！主辦方回應加場可能性「五堅情」爆不和！黃偉晉、小賴驚傳鬧翻 合體拍影片直球回應