▲體溫高低影響手術成敗！　麻醉醫告訴你「最佳體溫」重要性以及關鍵因素

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最鉅兩大關鍵 恐影響傷口癒合、增加感染安南醫院主任秘書暨麻醉科主任蘇翔指出，受體溫過低影響最鉅的兩大關鍵因素，分別為「減慢新陳代謝率」及「抑制免疫反應」。前者會導致身體處理藥物和麻醉劑的能力下降，這可能延遲麻醉恢復，從而拉長患者在麻醉後監護室（PACU）的時間。此外，還會損害身體修復組織和生成新細胞的能力，進而影響傷口癒合。
至於抑制免疫反應，將使患者更容易受到感染，尤其是植入物或手術器械等異物進入體內時，感染風險便隨之提高。蘇翔主秘補充，體溫過低還會導致血管收縮，減少流向組織的血液，進一步損害免疫反應。
體溫太高太低都不好 這樣做維持正常範圍蘇翔主秘分享，麻醉科在手術期間，會採用各種方法避免體溫過低，例如使用保暖毯、呼吸迴路中的加熱加濕器，以及加熱靜脈輸液等，保持36.5°C至37.5°C（97.7°F 至 99.5°F）的正常體溫範圍，對於預防上述併發症至關重要。
他強調，在心臟或神經外科手術時，嚴格控管正常體溫尤為重要，因大腦和心臟組織對溫度變化高度敏感，即使跟正常範圍僅有微小偏差，也可能產生神經功能缺損、心律失常等嚴重後果；相反地，當患者體溫超過正常範圍（即所謂的「高熱」），在手術期間也同樣有害。
蘇翔主秘解釋，高體溫會增加新陳代謝率，導致更高的氧氣需求和潛在組織損傷，還會加劇炎症反應，造成術後疼痛加劇和恢復延遲。另外，體溫升高亦可能導致中暑、或其他熱相關併發症。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59749
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