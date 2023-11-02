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深美國小食物中毒案檢驗結果出爐　基市府：無法判定為食品中毒

▲基隆深美國小學童疑似食物中毒案，經事後檢驗無法判定為食品中毒。（圖／翻攝畫面）
▲基隆深美國小學童疑似食物中毒案，經事後檢驗無法判定為食品中毒。（圖／翻攝畫面）

記者吳嘉億／綜合報導

針對上個月基隆市深美國小疑似食用營養午餐後食物中毒，造成30位學生就醫的案件，基隆市政府衛生局今（2）日公布食品檢驗報告，相關食品、環境檢驗結果均為陰性，人體糞便檢體則有3名學生檢出諾羅病毒陽性，廚工則均為陰性；依衛生福利部食品藥物管理署訂定的「食品中毒病因物質及原因食品判明標準」規定，無法判定為符合食品中毒事件。對此，基隆市議會今日各市議員也都針對事件處理過程質詢市府教育處，要求市府日後能夠研議精進及稽查作為，讓學生吃得安心。

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▲基隆市政府代理教育處長楊桂杰回應議員質詢深美國小食物中毒案市府處理過程。（圖 ／翻攝基隆市議會影音平台）
▲基隆市政府代理教育處長楊桂杰回應議員質詢深美國小食物中毒案市府處理過程。（圖 ／翻攝基隆市議會影音平台）
基隆市議員吳驊珈表示，先前在食物中毒案還未釐清前，原教育處長劉美蘭就火速被拔官換掉，感覺是很荒繆的事。

基隆市議員秦鉦也指出，對於教育處長的人事處理太過急躁，急於調動人事造成誤解，應請醫療和衛生單位即時了解；建議營養午餐採購應採雙軌評審制，才不致造成不必要的問題發生。

基隆市議員施偉政提到，市府送營養午餐自治條例審查，但對食材有問題時SOP是如何，太過簡單，沒有清楚明訂；若未來中央如果訂定專法，屆時與中央抵觸怎麼辦，強調很多內容在契約中就可以明訂清楚。

基隆市議員何淑萍跟鄭愷玲也提到，有鑑於營養午餐問題層出不窮，建議要有更嚴格的自治法規監督，提供學校輔導團跟廉政平台，並採取雙軌制評選，制定營養午餐獎懲機制，讓學生吃得安心。

基隆市議員張芳麗也說到，希望營養午餐事務不要讓教職員介入，建議設中央餐廚，由廠商全權負責，讓責任能夠釐清。

基隆市議員許睿慈也說到，相關營養午餐的監督職責人力分配，以及食品安全衛生教育跟團膳合約簽訂標準，這些都應有完整規定及監督機制，希望市府能有完整規劃跟報告。

基隆市政府代理教育處長楊桂杰答詢時則指出，未來營養午餐將建立廉政平台，由政風和法制單位協助，分工更明確，也能有更高的法源依據管理；另也將透過參訪雙北中央廚房，學習他們的經驗與了解風險，還有加強廠商或學校午餐廚房稽查頻率，並請食安專家協助稽查，讓中央廚房能更完善。

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