深美國小食物中毒案檢驗結果出爐　基市府：無法判定為食品中毒

我是廣告 請繼續往下閱讀
基隆市議員秦鉦也指出，對於教育處長的人事處理太過急躁，急於調動人事造成誤解，應請醫療和衛生單位即時了解；建議營養午餐採購應採雙軌評審制，才不致造成不必要的問題發生。
基隆市議員施偉政提到，市府送營養午餐自治條例審查，但對食材有問題時SOP是如何，太過簡單，沒有清楚明訂；若未來中央如果訂定專法，屆時與中央抵觸怎麼辦，強調很多內容在契約中就可以明訂清楚。
基隆市議員何淑萍跟鄭愷玲也提到，有鑑於營養午餐問題層出不窮，建議要有更嚴格的自治法規監督，提供學校輔導團跟廉政平台，並採取雙軌制評選，制定營養午餐獎懲機制，讓學生吃得安心。
基隆市議員張芳麗也說到，希望營養午餐事務不要讓教職員介入，建議設中央餐廚，由廠商全權負責，讓責任能夠釐清。
基隆市議員許睿慈也說到，相關營養午餐的監督職責人力分配，以及食品安全衛生教育跟團膳合約簽訂標準，這些都應有完整規定及監督機制，希望市府能有完整規劃跟報告。
基隆市政府代理教育處長楊桂杰答詢時則指出，未來營養午餐將建立廉政平台，由政風和法制單位協助，分工更明確，也能有更高的法源依據管理；另也將透過參訪雙北中央廚房，學習他們的經驗與了解風險，還有加強廠商或學校午餐廚房稽查頻率，並請食安專家協助稽查，讓中央廚房能更完善。