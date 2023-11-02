影／神！Curry和Paul在最後0.2秒識破國王絕殺戰術　預判對手計畫

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這場比賽最具戲劇張力的一刻，當然就是Thompson的準絕殺投籃。此役最後15.8秒時，國王中鋒Domantas Sabonis命中跳投幫助客隊以101:100領先。勇士下一波進攻，Curry被重兵看管無法接球，K湯挺身而出，要球後切入、在罰球線附近完成後撤步投籃，逆轉比分。
但比賽還沒有結束，國王在剩下0.2秒時喊出暫停，部屬了最後一擊。雖然這個時間一般都能猜到會使用空接的戰術，不過Mike Brown為首的國王教練團相當精明，很好地隱藏了這個意圖。
當時國王試圖將機會製造給站在三分線外的Malik Monk，由於正常接球投籃不可能完成出手，因此勇士起初並未有防守者對位弱側的Monk，這也在國王的計畫之中，因此他們將在發球後讓前者直接藉由Sabonis的掩護、一馬平川的空切到籃下接球出手，有機會在時間到點前將球擺進去。
不過老經驗的勇士諸將很快意識這一點，在場邊的Curry和Paul在發現了對手的意圖後進行交談，並且很快對在場邊防守Sabonis的Andrew Wiggins大喊，要他注意空切的Monk。
果不其然，國王跑起戰術後，Sabonis就試圖做掩護，但已經有準備的Wiggins站在巧妙的位置，隨時準備破壞Monk的接球，最終客隊未能進球，比賽就此結束。
勇士本季加入了昔日老對手Paul，外界對這筆操作褒貶不一，不過就近期的幾場比賽，CP3已經多次展現他在決勝時期的精準判斷，並告知隊友完成關鍵回合。這應該也是灣區當初之所以願意承擔風險也想得到他的一個原因。