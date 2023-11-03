搶攻冬春旅遊市場　長汎假期「台北ITF旅展」祭優惠

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無法前往旅展的民眾，活動期間至長汎假期全台門市報名，同樣享有旅展的特惠價，另外在長汎假期官網也推出最高二人同行折一萬元優惠，線上就能搶便宜。除了團體旅遊，線上自由行訂購平台「立榮假期」與「長榮假期」也不缺席這場旅遊盛會，同步祭出線上促銷，訂購機加酒再享多重優惠，還有機會抽中立榮航空國內來回機票。
針對國人喜愛的日本旅遊，長汎祭出全家去日本舒服過年，搶限量星野頂級行程，更加碼送折扣，包含「東北迎新春樹冰星野紀行5日」二人同行最高折一萬元；「北海道邂逅頂級星野霧冰5日」二人同行最高折二萬元。出國旅遊不用花大錢「嘻遊濟州4日」NT$8500起(含稅)、「九州湯布院高千穗5日」NT$23900起(含稅)、「東京富士箱根螃蟹5日」NT$21900起(含稅)，都是荷包品質兼顧的小資首選。想體驗下雪的北國，來場浪漫冰雪之旅，「北海道戀戀函館銀雪超值5日」NT$29900起(含稅)，就能收藏函館百萬夜景，二晚溫泉旅宿讓您盡情享受泡湯樂趣等。
另外若冬天想到熱帶陽光島嶼避冬，長汎假期推出諸多超激省東南亞度假行程，「宿霧小資輕旅行5日」NT$16999起(含稅)、「超值北越雙龍灣5日」NT$17900起(含稅)、「無購物泰划算美食6日」NT$19999起(含稅)，是極需放鬆休息的您最需要的CHILL行程。長汎假期更推薦高CP值的精選五星行程，「全程五星華欣皇室風情5日」NT$24900起(含稅)、「豪華中越峴港.順化.會安三城巡禮6日」寒假春節期間指定日期出發，二人同行最高折一萬。
長榮航空直飛米蘭、慕尼黑，旅展限定折萬元，「時尚起義10日」NT$69900起、「克斯經典12日」NT$116800起(含稅)，其中「FUN遊德瑞童話大道少女峰10日」NT$99900起(含稅)，春節旺季同樣不手軟，指定日期立折一萬，趕緊手刀卡位搶名額。歐洲是新婚夫妻的蜜月首選，長汎假期為新人準備的浪漫之旅「輕蜜捷克10日」NT$106800起(含稅)、「鍾愛克斯12日」NT$143200起(含稅)，讓愛侶沉醉在仙境美景，入住城堡飯店，指定日期最高折一萬四千元。
北歐、加拿大、阿拉斯加此生必追夢幻極光行程，則在旅展推出早鳥最高第2人折一萬優惠；「FUN假趣黃金海岸7日」推薦給歡樂親子遊，行程包含與無尾熊親密合照以及直升機體驗，再贈送小費，只要NT$59900起(含稅)。
國內旅遊同樣精彩！台澎金馬旅展一口價，「澎湖慢慢玩3日」只要NT$3999起(含稅)，盡情品嚐澎湖海鮮美食；探索戰地秘境「金好康3日」NT$5999起(含稅)，含全程遊覽車資及四餐；小三通單程套票「金廈便捷通」NT$3800起(含稅)，往返廈門更加方便；台灣風土行腳系列「台北城的前世今生1日」超值價NT$550起(含稅)，專業師資帶領在地人文走讀，品嚐當地美食，還特別加贈神秘小禮。
自由行好禮「獎」不完！喜歡自由行的旅客，國內航空自由行第一品牌「立榮假期」祭出結帳時輸入折扣碼【ITF2023】，國內機加酒單筆訂單折扣500元的優惠活動，若是於旅展現場購買，每日再加碼抽立榮航空國內線任一航點來回機票。國外旅遊自由行，購買「長榮假期」指定航線機加酒，即贈送網卡，大阪航線將再加贈交通票券。眾多優質優惠的旅程，讓你的世界好玩起來。